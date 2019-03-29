دعوة لتحالف عالمي لمجابهة الأخبار والفيديوهات المضللة

المصدر: دبي- البيان

أكد فيليب شيتوند، مدير الأخبار العالمية لوكالة الصحافة الفرنسية خلال جلسة «تحالف في مواجهة الأخبار الكاذبة»، ضرورة تكاتف كل الجهات ذات الصلة بالأخبار والمعلومات والتقنيات بما في ذلك وكالات الأنباء وشركات التقنية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف مجابهة ومكافحة سيل الأخبار والصور الزائفة والمعلومات الكاذبة ومقاطع الفيديو المفبركة حول العالم، والتي تأتي يتم تداولها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية إنشاء تحالف موسّع من جانب المؤسسات الإعلامية العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل التوصل لآليات ومعايير وتفاهمات مشتركة للحد من انتشار ظاهرة الأخبار والصور المضللة.

وأوضح شيتوند خلال المنتدى في دورته الثامنة عشرة، الذي عقدت أعماله في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نحو 3000 من القيادات الإعلامية العربية والعالمية، أن انتشار ظاهرة الأخبار والصور المضللة، باتت تؤرق كل المجتمعات العالمية ونالت في الفترة الأخيرة من مصداقية العديد من الوكالات الإخبارية الموثوقة، بل وكادت أن تشعل حروباً بين الدول، مثلما حدث مؤخراً خلال المناوشات بين الهند وباكستان في كشمير، عندما تم نشر وتداول أخبار كاذبة ومعلومات مضللة وصور غير حقيقية ومقاطع فيديو مفبركة على نطاق واسع.

صور مضللة

واستعرض شيتوند جانباً من الصور والمعلومات المضللة الأخرى، مثل صور هجوم المتظاهرين على ضباط الشرطة في المكسيك، ومزاعم عن وفاة مشاهير حول العالم.

وأضاف شيتوند أن وكالة الصحافة الفرنسية أخذت على عاتقها مهمة مجابهة هذه الظاهرة الخطيرة عبر العديد من المبادرات ومن بينها مبادرة «كروس تشيك»، حيث تعاونت الوكالة مع نحو 30 من وسائل الإعلام الفرنسية و«فيسبوك» لتعقب المعلومات المضللة وتكذيبها.