«إيلاف» تعلن عن إطلاق نسخة إنجليزية من الصحيفة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت صحيفة إيلاف الإلكترونية خلال حفل العشاء الخاص الذي أقامته بالتعاون مع منتدى الإعلام العربي بحضور منى غانم المرّي رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، ونخبة من الوجوه الإعلامية وضيوف ومشاركي المنتدى، عن إطلاق نسخة إنجليزية من الصحيفة لتعزيز وتنويع العمل الصحفي في «إيلاف»، واستقطاب المزيد من القراء والمتابعين في العالم عبر مختلف المنصات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية ذات تصميم جديد.

وقال عثمان العمير، مؤسس ورئيس مجلس إدارة صحيفة إيلاف الإلكترونية، إن إطلاق النسخة الإنجليزية في هذا التوقيت الذي باتت فيه الصحافة الرقمية تشكل نواة حقيقية منافسة للصحافة المقروءة، والتي صارت تجلب إليها أعداداً كبيرة من المستخدمين ممن لهم القدرة الفكرية والمادية والأدبية على النفاذ للشبكة العنكبوتية، لما تحمله من قوة وسرعة مذهلة للوصول إلى أكبر نقطة في العالم.

وأضاف العمير: نفتخر بأن يكون منتدى الإعلام العربي الذي كان له السبق على مستوى المنطقة في تناول قضايا وهموم الإعلام العربي، وأول من تبنى مناقشة قضاياه الملحة، منصة للإعلان عن «النسخة الإنجليزية من صحيفة إيلاف»، وفي دبي، المدينة التي رافقت إيلاف منذ انطلاقتها الأولى لتكون أول صحيفة إلكترونية عربية تصدر في المنطقة، مشيراً إلى أن «إيلاف» تسعى إلى تكريس مكانة متميزة لنفسها بوصفها مرجعاً أساسياً للأخبار والمعلومات التي تقدم نظرة شاملة تتيح فهماً معمقاً لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في هذه المرحلة التي تلعب فيها المنطقة دوراً جوهرياً في الأحداث العالمية، مؤكداً أن المنتدى اكتسب على مدار سنوات انعقاده مكانة مؤثرة في مستقبل صناعة الإعلام العربي كونه أهم وأبرز محفل إعلامي في المنطقة.

بدوره قال محمود العوضي، المدير الإقليمي لصحيفة إيلاف الإلكترونية، إن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة ونتائج أوضحت عبر الكثير من الرسائل التي وردتنا من إعلاميين في أوروبا وأمريكا من الناطقين باللغة الإنجليزية ولغات أخرى يطلبون فيها نسخة إنجليزية لإيلاف للتعرف إلى المواضيع التي ينشرها الموقع.

وأضاف العوضي: ستعتمد «إيلاف» على مقاربة جديدة ومتميزة في نقل الأخبار، حيث ازداد تركيز الصحفيين والمحررين وأفراد فريق العمل على المنصات الرقمية لمواكبة الدور المحوري للإعلام الرقمي، وستكون الصحيفة الإنجليزية حاضرة بقوة عبر جميع منصات التواصل حرصاً على إيصال الخبر إلى أبعد الآفاق، مؤكداً أن النسخة الإنجليزية تضع لنفسها مجموعة من الأهداف في مقدمتها تطوير محتوى إخباري ذي قيمة فكرية، وتعريف العالم بالخطاب الإعلامي العربي.