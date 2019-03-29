محمد بن راشد يطلع على تصميم المبنى الجديد لمقر جمعية الصحفيين الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، على التصميمات الخاصة بالمبنى الجديد لمقر جمعية الصحفيين الإماراتية، الذي من المقرر تشيده بمكرمة من سموه في منطقة المحيصنة 2 في دبي على مساحة تزيد على 1900 متر مربع، في إطار دعم سموه للجمعية منذ انطلاق فكرتها عام 2000.

وتعرّف سموه من محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إلى مكونات المبنى الجديد، وما سيشمله من تجهيزات خاصة بالمقر الإداري للجمعية البالغ عدد أعضائها 1185 عضواً حتى الآن، وكذلك أقسام المبنى الداخلية واستخداماتها العملية التي رُعيت فيها النظرة المستقبلية لاستيعاب التوسعات في إعداد الأعضاء وتطور الأنشطة الخاصة بالجمعية.

وأعرب الحمادي، باسم مجلس إدارة الجمعية وجميع أعضائها العاملين والمنتسبين، عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي انطلاقتها وداعم مسيرتها على امتداد عقدين من الزمان، مؤكداً التزام الجمعية بمواصلة دورها في خدمة الصحافة الإماراتية وتعزيز مكانتها.

ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع مبنى جمعية الصحفيين خلال عام من تاريخ توقيع عقد الأعمال الإنشائية، ليكون افتتاح المبنى مواكباً للدورة المقبلة من منتدى الإعلام العربي الذي يعتبر أكبر تظاهرة إعلامية في الوطن العربي.

ويتسم تصميم المبنى الجديد للجمعية بمراعاة معايير الاستدامة ذات الأبعاد المستقبلية، وبما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، إذ سيتم استخدام مواد ذات قيمة جمالية تتداخل مع التكنولوجيا الحديثة في تشييد المبنى الذي ستصل مساحته الإجمالية إلى نحو 35,000 قدم مربعة.