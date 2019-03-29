«براند دبي» يدعم مشاركة المشاريع التجارية بالمنتدى

المصدر: دبي - البيان

شارك «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في الدورة الثامنة عشرة من منتدى الإعلام العربي، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في الساحة الإعلامية العربية، عبر دعم وتيسير مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرته «بكل فخر من دبي» الرامية إلى توفير سبل الدعم اللازمة للأعمال الناشئة، وإلقاء الضوء عليها إعلامياً، للتعريف بها وبمنتجاتها.

وقامت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، بجولة في الركن المخصص لمبادرة «بكل فخر من دبي»، والتقت القائمين على المشاريع المشاركة، وتعرفت منهم إلى الخدمات التي قدمتها مشاريعهم للحضور الضخم الذي شمله الحدث وناهز نحو 3000 مشارك، معربةً عن أمنياتها لهم بكل التوفيق والنجاح.

وخلال الحدث الذي يُعدّ أكبر تجمع للإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي العربي، دعم «براند دبي»، وجود 10 مشاريع تجارية متخصصة في الأغذية والمشروبات، هي: «أرتوكوليت»، و«سيب دبي»، و«عسكريم شيبتنا»، و«كيمست»، و«ستيرليشيس»، و«كولينري بوتيك»، و«نوفمبر 16»، و«قليتش»، و«ذا يوغورت لاب»، و«مانجو مينيا»، التي قدمت لرواد المنتدى باقة مميزة من الخدمات تعكس تميز هذه المجموعة المنتقاة من المطاعم والمقاهي.

خدمة مهمة

وبهذه المناسبة، قالت شيماء السويدي، مديرة المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، إن مشاركة هذه المشاريع في فعالية بقيمة وحجم منتدى الإعلام العربي تُشكل خطوة مهمة في مجال التعريف بها أمام جمهور عريض وإبراز الخدمات المميزة التي تقدمها.

وأضافت: «أن هذه المشاركة تندرج ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي» الهادفة إلى الإسهام في مجمل الجهود المبذولة في دبي لدعم رواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة للمشاريع الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها».

كما تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، في تيسير مشاركة هذه المجموعة من المشاريع التجارية من خلال مبادرة «رخصة تاجر»، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي تعنى بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي.

دعم

وتسعى اقتصادية دبي من خلال رخصة تاجر إلى دعم مساهمة أصحاب المشاريع التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدخول في عالم الأعمال وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، قام «براند دبي» بدعم وتيسير مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة والمشاريع التجارية الصغيرة في العديد من الفعاليات المحلية والعالمية، إذ دعمت الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي مشاركة مجموعة المقاهي المميزة في مؤتمر القهوة العالمي الذي عُقد في العاصمة الهولندية أمستردام، بمشاركة طيف كبير من خبراء هذه الصناعة، كما استعرض «براند دبي» نجاحات 4 رواد أعمال في «القمة العالمية للتغيير الإيجابي» التي نظمت في العاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر الماضي.