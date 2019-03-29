توزيع جوائز مسابقة «محمد بن راشد للإعلام» في منتدى الإعلام العربي

المصدر: دبي - البيان

كشف نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي ووزارة التربية والتعليم، عن أسماء الطلبة الفائزين في مسابقة كلية محمد بن راشد للإعلام «مبدعون في الاعلام»، المخصصة لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام العربي، الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة.

حضر الحفل منى المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة ورئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، والدكتور عماد حب الله، رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة، والأستاذ علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، وعدد من الإعلاميين وضيوف منتدى الإعلام العربي.

«مبدعون في الإعلام»

وأكدت منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، أن مسابقة «مبدعون في الإعلام»، التي تعتبر ثمرة تعاون بين كلية محمد بن راشد للإعلام ونادي دبي للصحافة، تعبّر عن سعينا إلى الاضطلاع بدور عملي في تشجيع الشباب على الدخول إلى قطاع مهم، وهو قطاع الإعلام، من خلال اكتشاف المواهب الواعدة وتحفيزها من خلال عنصر المنافسة، كمقدمة يمكن من خلالها رصد الشباب الذي يمكن العمل على إعداده، ليصبح كادراً إعلامياً متميزاً، عبر صقل موهبته بالدراسة والاطلاع واكتساب المهارات والخبرات التي تمكنه من تحقيق ذاته في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن الاحتفاء بالطلبة الفائزين ضمن أعمال منتدى الإعلام العربي يعكس حرصنا على إطلاق المبادرات الإعلامية المعنية بالشباب، سعياً لتعزيز الساحة بطاقات متميزة تستطيع المشاركة في بناء المستقبل الإعلامي لدولة الإمارات، ومن ثم الإسهام في تعزيز آفاق التطوير على مستوى الإعلام العربي ككل.

مواهب إعلامية

بدوره، وجّه علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، كل الشكر والتقدير للجهات التي رعت المسابقة وأسهمت في تحقيق الهدف منها، وهو كشف المواهب الإعلامية بين طلبة الثانوية من أجل تكريمها ودعمها وصقل إمكانياتها لتكون ضمن طلبة الكلية، ودفعها لسوق العمل، وقد تم تزويدها بكل ما هو مناسب للعمل في الميدان الإعلامي وفق المنظور الحديث له، مؤكداً أهمية الدعم الذي حظيت به المسابقة من قبل نادي دبي للصحافة.

وأضاف أن الأمل بالصحافة العربية معقود على الجيل الجديد الذي يتعلم على أصولها الأخلاقية والمهنية، بما يتناسب مع تطور العمل الإعلامي وفق التقنيات الحديثة، وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تقضي على الكبوة الإعلامية التي نعيشها.

فائزون

وضمن الأسماء الفائزة في مسابقة الحوار الصحافي باللغة العربية هذا العام، تنافس على المركز الأول الطالبة أمل رائف الغوري، من مدرسة دبي الدولية، والطالبة هلا نجيب الحمامي، من مدرسة الراشد الصالح الخاصة في دبي، وهي الفائزة بمنحة محمد بن راشد الدراسية، كما تقرر ضمن هذه الفئة تكريم الطالبة، يمنى ياسر عبد اللطيف مصطفى، من مدرسة التربية الإسلامية في رأس الخيمة، وميثاء سعيد راشد الدهماني، من مدرسة العصماء بنت الحارث في رأس الخيمة، ولطيفة عبد الله الحصاي، من مدرسة السلام، وإنجي أسامة محمود، من مدرسة قطر الندى في الظفرة، والطالب محمد عبد الله راشد الظنحاني، من مدرسة حمد بن عبد الله الشرقي.

وضمن الأسماء الفائزة في مسابقة الفيلم القصير، فاز بالمركز الأول وبمنحة محمد بن راشد الدراسية، الطالب محمد الظنحاني، من مدرسة حمد بن عبد الله الشرقي، كما تقرر منح جوائز تشجيعية لمجموعة من الطلبة، وهم: علي أمين، من مدرسة دبي الدولية، وهند بالحمر، من مدرسة أسماء بنت النعمان، وروان عوض، من مدرسة دبا.

كما فازت، ضمن مسابقة الحوار الصحافي باللغة الإنجليزية، الطالبة حمدة إبراهيم التميمي، والطالبة مريم البستكي، من مدرسة أسماء بنت النعمان.