محمد بن راشد للإعلاميين: إبداعاتكم تستحق التكريم

المصدر: دبي - البيان

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بــ «جائزة الصحافة العربية» لعام 2019 ضمن مختلف فئاتها، وذلك خل الحفل الذي اأقيم في مركز دبي التجاري العالمي تزامناً مع ختام الدورة الثامنة عشرة ل«منتدى الإعم العربي»، المنصة الإعلامية الأهم اوالأكبر على مستوى العالم العربي. حضر الحفل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

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