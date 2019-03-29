منى بو سمرة: شكراً محمد بن راشد رؤيتكم أضاءت لنا طريق القمة

وجّهت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول، الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد فوز «البيان»، أمس، بجائزة الصحافة العربية عن فئتي أفضل صحيفة عربية في الصحافة الذكية، وجائزة الفئة الاقتصادية. وقالت، عبر «تويتر»، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أضاءت لفريق عمل «البيان» الطريق لبلوغ القمة والتتويج بالجائزتين.

وفازت «البيان» بجائزة الصحافة الذكية لتطورها في استخدام التقنيات الذكية.

كما فازت بفئة جائزة الصحافة الاقتصادية عن عمل تميز في المعالجة ووضوح الفكرة والشمولية.





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