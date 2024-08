تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت هاجس يؤرق هاريس وترامب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح موضوع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت هاجساً يؤرق كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، ففي الوقت الذي دعت فيه هاريس إلى تشغيل مكبرات الصوت طوال المناظرة المرتقبة بينهما والتي تستضيفها شبكة (إيه.بي.سي نيوز) في العاشر من سبتمبر، رفضت حملة ترامب هذا المقترح ، متهمة حملة هاريس باستخدام الخلاف حول الميكروفون كذريعة محتملة للخروج من المناظرة إذا لزم الأمر، وتمسكت بقواعد المناظرة الأخيرة التي كانت بين ترامب وبايدن، وكانت سبباً في انسحاب الأخير من السباق الرئاسي بسبب ضعف أدائه خلال المناظرة.

فريقه لا يثق به

وكتبت كاملا هاريس في منشور على حسابها في منصة إكس "دونالد ترامب يخضع لمستشاريه الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة يتم خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت. إذا كان فريقه لا يثق به، فإن الشعب الأمريكي لا يمكنه ذلك بكل تأكيد".

وأضافت "نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة. دعونا نجري مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت".

Donald Trump is surrendering to his advisors who won't allow him to debate with a live microphone. If his own team doesn't have confidence in him, the American people definitely can’t.



We are running for President of the United States. Let’s debate in a transparent way—with the… https://t.co/mjyaiUTwAA