بعد حواره مع ترامب.. ماسك يعلن استعداده لاستضافة هاريس

المصدر: وائل زكير

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كشف قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك عن استعداده لاستضافة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس ، وذلك بعد حواره مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب ترامب عبر منصة " إكس" والذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المدير التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "إكس"، عن استعداده لاستضافة كامالا هاريس.

وكتب ماسك عبر صفحته على "إكس": "سعيد بأن أستضيف كامالا عبر فضاءات إكس أيضا".

Happy to host Kamala on an 𝕏 Spaces too — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة الاغتيال التي تعرض لها في بنسلفانيا الشهر الماضي في مقابلة مع ماسك أطلق عليها "مقابلة القرن"، وذلك بعد عودته مرة أخرى لاستئناف النشر على حسابه في منصة "إكس" بعد غياب استمر نحو عام. وحققت محادثة إيلون ماسك مع ترامب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات والاعجابات. وأكد ماسك، أن هذه الأرقام ستجل زيادة حتى الغد.

يذكر أن ماسك اعتذر قبل بدء المحادثة عن تأخر انطلاقها نحو 40 دقيقة ، مشيراً إلى أنها تأخرت بسبب هجوم إلكتروني.

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