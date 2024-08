بعد حواره مع ترامب.. ماسك يعلن استعداده لاستضافة هاريس

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك عن استعداده لاستضافة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس ، وذلك بعد حواره مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب ترامب عبر منصة " إكس" والذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المدير التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "إكس"، عن استعداده لاستضافة كامالا هاريس.

وكتب ماسك عبر صفحته على "إكس": "سعيد بأن أستضيف كامالا عبر فضاءات إكس أيضا".

Happy to host Kamala on an 𝕏 Spaces too