" كم عدد القتلى.. مقابلة القرن ".. ماذا قال ترامب بعد عودته إلى منصة " إكس "؟

المصدر: وائل زكير

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كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة حول محاولة الاغتيال التي تعرض لها في بنسلفانيا الشهر الماضي في مقابلة مع الملياردير إيلون ماسك أطلق عليها "مقابلة القرن"، وذلك بعد عودته مرة أخرى لاستئناف النشر على حسابه في منصة "إكس" بعد غياب استمر نحو عام.

في البداية روج ترامب لمقابلته مع الملياردير إيلون ماسك عبر منشور يحتوي على صور له ولإيلون ماسك، معلنا عن محادثتهما "مباشرة على " إكس".

وكتب ترامب تعليقا على المنشور: "استمتعوا!".

Are you better off now than you were when I was president?



Our economy is shattered. Our border has been erased. We're a nation in decline.



Make the American Dream AFFORDABLE again. Make America SAFE again. Make America GREAT Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2024

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نشر في ذلك الصباح على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هل أنت أفضل حالا الآن مما كنت عليه عندما كنت رئيسا؟" وقال إن اقتصاد الولايات المتحدة "محطم"، وحدودها "محذوفة"، وأنها "أمة في حالة انحدار".

كما نشر عدة مقاطع فيديو يروج فيها لترشحه قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

President Trump will be interviewed by Elon Musk TONIGHT at 8 pm Eastern on 𝕏.



Like this post to be notified when the interview begins.



IT WILL BE THE INTERVIEW OF THE CENTURY!



MAKE AMERICA GREAT AGAIN!#TrumpOnX pic.twitter.com/zNQwNeJVEu — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) August 12, 2024

وكانت هذه المنشورات هي الأولى له على منصة " إكس " منذ أن شارك صورته في 24 أغسطس 2023، في قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا.

وقال ترامب خلال محادثة نظمها الملياردير إيلون ماسك، الذي عرض أن يتولى دورا في إدارة ترامب الجديدة عبر منصته "إكس" (تويتر سابقا)، عن الرصاصة التي أصابت أذنه: "كانت ضربة قوية ولم أشعر بهذه القوة أبدا، وعرفت على الفور أنها كانت رصاصة".

ورد الرئيس الأمريكي السابق على سؤال من ماسك حول كيف كان إطلاق النار "بالنسبة لك"، بقوله : "لم يكن ممتعا".

وكشف ماسك أن جزءا من سبب تأييده لترشح ترامب للرئاسة كان بسبب رد فعل الرئيس السابق على محاولة الاغتيال في بنسلفانيا الشهر الماضي، واصفا ترامب وهو يلوح بقبضتيه بأنه "ملهم بشكل لا يصدق".

وقال ترامب إن أول سؤال طرحه بعد سقوطه كان "كم عدد القتلى؟ لأنه كان هناك حشد ضخم هناك آلاف وآلاف الأشخاص لذلك قلت، كم عدد القتلى؟ لأنني كنت أعلم أن هناك طلقات أخرى يتم إطلاقها".

وخلال المحادثة، عرض إيلون ماسك أن يلعب دورا في إدارة دونالد ترامب إذا أعيد انتخابه للمساعدة في كبح جماح الإنفاق الحكومي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.

وقال ماسك: "أعتقد أنه سيكون من الرائع أن يكون لدينا لجنة حكومية تنظر في هذه الأشياء وتضمن إنفاق أموال دافعي الضرائب التي حصلوا عليها بشق الأنفس، بطريقة جيدة، وسأكون سعيدا بالمساعدة في مثل هذه اللجنة".

ومن جانبه، ذكر ترامب أنه "سيحب" مشاركة ماسك، مشيرا إلى أن الملياردير "يخفض التكاليف بشكل رائع"، في إشارة إلى تدابير خفض التكاليف التي اتخذها في شركاته.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في مايو أن ماسك وترامب ناقشا دورا محتملا للملياردير في إدارة ترامب إذا أعيد انتخابه، على الرغم من أن ماسك رفض التقرير في ذلك الوقت.

يذكر أن ماسك اعتذر قبل بدء المحادثة عن تأخر انطلاقها نحو 40 دقيقة ، وزعم أنها تأخرت بسبب هجوم إلكتروني.

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