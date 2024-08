" كم عدد القتلى.. مقابلة القرن ".. ماذا قال ترامب بعد عودته إلى منصة " إكس "؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة حول محاولة الاغتيال التي تعرض لها في بنسلفانيا الشهر الماضي في مقابلة مع الملياردير إيلون ماسك أطلق عليها "مقابلة القرن"، وذلك بعد عودته مرة أخرى لاستئناف النشر على حسابه في منصة "إكس" بعد غياب استمر نحو عام.

في البداية روج ترامب لمقابلته مع الملياردير إيلون ماسك عبر منشور يحتوي على صور له ولإيلون ماسك، معلنا عن محادثتهما "مباشرة على " إكس".

وكتب ترامب تعليقا على المنشور: "استمتعوا!".

Are you better off now than you were when I was president?



Our economy is shattered. Our border has been erased. We're a nation in decline.



Make the American Dream AFFORDABLE again. Make America SAFE again. Make America GREAT Again!