فيديو .. ترامب يصل إلى نيوجيرزي بعد إطلاق النار عليه في بنسلفانيا

شوهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يترجل من طائرته من دون مساعدة بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال، بحسب مقطع مصوّر نشرته نائبة مدير الاتصالات لفريقه على وسائل التواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة الأحد.

ويمكن مشاهد ترامب الذي كان يرتدي بدلة كحلية اللون وقميصا أبيض بدون ربطة عنق، وهو ينزل على سلم طائرته فيما كان رجل أمن مسلح متواجدا في المكان، في مقطع الفيديو الذي نشرته مارغو مارتن على منصة إكس. ولا يمكن مشاهدة أذن ترامب اليمنى، التي أصيبت في محاولة الاغتيال.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب في نيوجيرزي حيث سيمضي الليل.

NOW - Trump arrives in New Jersey, hours after surviving assassination attempt. pic.twitter.com/ReALvxlYKC