بسبب صلاح ومرموش .. مباراة بين مانشستر سيتي وليفربول على مواقع التواصل

في عالم كرة القدم الحديثة، لم تعد المنافسة تقتصر على الملاعب فقط، بل امتدت لتشمل الساحة الإلكترونية أيضًا.

ومع تزايد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، أصبح لكل نادٍ حضور قوي على الإنترنت يسعى من خلاله للتفاعل مع جماهيره وتعزيز صورته العالمية.

وفي هذا السياق، تتنافس الأندية الكبرى مثل مانشستر سيتي وليفربول ليس فقط على الألقاب والبطولات، بل أيضًا على جذب أكبر عدد من المتابعين والمشجعين عبر الإنترنت. من خلال الحملات الرقمية المبتكرة والمحتوى الجذاب، يسعى كل نادٍ إلى التفوق على الآخر في هذا المجال الجديد من المنافسة.

وعلى الرغم من حيرة المصريين في هوية الفريق واللاعب الذي سيقومون بتشجيعه، في ظل مستوى النجم العالمي محمد صلاح مع الريدز ، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تنافساً من نوع آخر بين الناديين الانجليزيين ليفربول ومانشستر سيتي.

الفرعون المصري

وبعد إعلان نادي مانشستر سيتي التعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش لمدة أربع سنوات، قادماً من إينتراخت فرانكفورت الألماني، ليكون أول لاعب مصري يشارك مع السيتي، وكذلك أول لاعب يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا نشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على منصة "إكس" فيديو تقديم مرموش، ووصفه بـ"الفرعون المصري".

ومن المعروف أن لقب "الفرعون المصري" يرتبط بنجم ليفربول محمد صلاح.

الأمير المصري

كما وصفه نادي مانشستر سيتي أيضا بقوله "الأمير المصري في السيتي"، علما بأن محمد صلاح، يُلقب بـ"الملك المصري".

وقام ليفربول بالرد عبر حسابه في "إكس"، بنشر صور لمحمد صلاح مع أبرز أرقامه منذ انضمامه إلى الفريق، مع تعليق "The Egyptian King in Europe for the Reds" أو "الملك المصري في أوروبا للريدز".

الملك المصري

كما نشر أيضا على الحساب الرسمي على فيسبوك صورة لصلاح وهو يرتدي تاجًا وعلم مصر، في إشارة إلى أن صلاح يُعد ملك المصريين في إنجلترا، أو كما يحب أن يلقبه الجمهور بـ "الملك المصري".

"اضحك الصورة تطلع حلوة"

ونشر ليفربول أيضا عبر حسابه الرسمي باللغة العربية في منصة "إكس" تغريدة فيها صورة النجم المصري، وكتب عليها "اضحك الصورة تطلع حلوة".

مش محتاج يضحك

ولكن لم يفوت الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، باللغة العربية أيضا الرد ونشر صورة لعمر مرموش، وكتب عليها " مش محتاج يضحك عشان الصورة تطلع حلوة".

هذا التلاسن وإن كان في ظاهرة فكاهياً إلا انه يحمل في طياته منافسة شرسة بين الناديين، على الرغم من أن أقرب موعد بين الناديين سيكون يوم الأحد 23 فبراير المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الانجليزي .

سام مرسي وصلاح

من جهة أخرى يواجه ليفربول اليوم نظيره إبسويتش تاون بقيادة المصري سام مرسي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، أما عمر مرموش سيكون أو لقاء له اليوم أيضاً أمام تشيلسي .

وصرح عمر مرموش بعد انتقاله إلى السيتي بأنه لن ينسى هذا اليوم أبدا فالتوقيع لمانشستر سيتي، أحد أفضل الفرق في العالم، هو شعور عظيم، مؤكدا سعادته وفخره هو وعائلته بالوجود في مانشستر سيتي.