مجلس الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث متصفح "كروم" إلى أحدث إصدار من شركة "غوغل"

المصدر:
  • البيان
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أوصى مجلس الأمن السيبراني في الإمارات بضرورة تحديث متصفح "كروم" إلى أحدث إصدار من شركة "غوغل"  .

وقال المجلس إن شركة غوغل  أصدرت مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لـمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة غوغل .

 

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