مشاهد مذهلة التقطها مسبار صيني على الجانب الآخر من القمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن مجموعة كبسولتي الهبوط والصعود للمسبار القمري "تشانغ آه-6" هبطت بنجاح في منطقة الهبوط المحددة في حوض القطب الجنوبي-أيتكين على الجانب البعيد من القمر صباح اليوم لجمع عينات من القمر.

وعرض التلفزيون الصيني الرسمي المشاهد الأولى التي التقطها مسبار "تشانغ آه-6" على الجانب الآخر من القمر.

واستخدم المسبار الصيني تقنية الليزر ثلاثي الأبعاد بدقة الملليمتر لتحديد الموقع الأنسب عند الهبوط على الجانب الآخر من القمر، وفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.

وتم إطلاق المسبار في 3 مايو من قاعدة ونتشانغ الفضائية في جزيرة هاينان، وسينقل المسبار التربة من الجانب البعيد من القمر إلى الأرض لأول مرة في تاريخ البشرية.

ووفقا للخطة التي أعلنتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية، من المخطط جلب حوالي 2 كيلوغرام من عينات التربة إلى الأرض.

China's Chang'e-6 lands on moon's far side to collect samples pic.twitter.com/gZvrbOR3WQ