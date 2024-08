الرحلة إلى لوس أنجلوس تبدأ.. ختام أولمبياد باريس بمشهد سينمائي مذهل (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

على مشهد هوليوودي في استاد دو فرانس (ملعب فرنسا) اختتمت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مساء الأحد بعد أسبوعين ونصف الأسبوع استثنائيين شهدا مباريات ومنافسات ولحظات عاطفية.

سلمت العاصمة الفرنسية الراية الأولمبية إلى المدينة التي ستحتضن أولمبياد 2028، لوس أنجلوس.

نزل نجم هوليوود توم كروز من الهواء إلى أرض الملعب على أنغام موسيقى سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" الشهيرة قبل أن يأخذ الراية من أيقونة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، ويضعها على ظهر دراجة نارية، ثم يخرج من الملعب.

تتطلع لوس أنجلوس لإثبات أن التفوق على باريس "ليس بالمهمة المستحيلة".

استخدمت العاصمة الفرنسية معالمها الحضارية بشكل مذهل خلال الأولمبياد، حيث كان برج إيفل ومعالم أثرية أخرى بمثابة خلفيات ومواقع لتنظيم فعاليات ومباريات ومنافسات.

“Your mission, should you choose to accept it, is to bring the Olympic flag to Los Angeles.”



Tom Cruise: #Paris2024 #LA28 #ClosingCeremony



📸 Tom Cruise, Olympics pic.twitter.com/gkMmCUEb0P