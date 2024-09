عالم التواصل ينحني أمام رونالدو.. أول رياضي يتجاوز المليار متابع

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المعروف بتألقه في الملاعب العالمية، إنجازًا جديدًا إلى سجل أرقامه القياسية، حيث أصبح أول رياضي فردي في التاريخ يتجاوز حاجز المليار متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هذا الإنجاز يأتي بعد أيام من وصول رونالدو إلى رقم 900 هدف في مسيرته الكروية المذهلة، مما يعزز مكانته ليس فقط كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور، ولكن أيضًا كأحد الشخصيات الأكثر تأثيرًا وانتشارًا في العالم الرقمي.

يتمتع رونالدو بشعبية واسعة على منصات التواصل، حيث يمتلك 600 مليون متابع على إنستغرام وحده، مما يجعله الشخصية الأكثر متابعة على تلك المنصة.

بالإضافة إلى إنستغرام، يمتلك رونالدو أعدادًا كبيرة من المتابعين على تويتر وفيسبوك، حيث يُعتبر وجوده الرقمي وسيلة رئيسية لتعزيز علامته التجارية الشخصية، والتواصل المباشر مع جماهيره الضخمة.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number - it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.



From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo