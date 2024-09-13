عالم التواصل ينحني أمام رونالدو.. أول رياضي يتجاوز المليار متابع

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المعروف بتألقه في الملاعب العالمية، إنجازًا جديدًا إلى سجل أرقامه القياسية، حيث أصبح أول رياضي فردي في التاريخ يتجاوز حاجز المليار متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هذا الإنجاز يأتي بعد أيام من وصول رونالدو إلى رقم 900 هدف في مسيرته الكروية المذهلة، مما يعزز مكانته ليس فقط كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور، ولكن أيضًا كأحد الشخصيات الأكثر تأثيرًا وانتشارًا في العالم الرقمي.

يتمتع رونالدو بشعبية واسعة على منصات التواصل، حيث يمتلك 600 مليون متابع على إنستغرام وحده، مما يجعله الشخصية الأكثر متابعة على تلك المنصة.

بالإضافة إلى إنستغرام، يمتلك رونالدو أعدادًا كبيرة من المتابعين على تويتر وفيسبوك، حيث يُعتبر وجوده الرقمي وسيلة رئيسية لتعزيز علامته التجارية الشخصية، والتواصل المباشر مع جماهيره الضخمة.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number - it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.



From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024

وتُعتبر منصات التواصل الاجتماعي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية رونالدو في بناء تأثيره العالمي، حيث يشارك لحظات من حياته اليومية، ويعزز علاقاته مع الجماهير، كما يُروج لمنتجات تجارية عديدة من خلال تلك المنصات.

بجانب إنجازاته في كرة القدم، رونالدو استفاد من منصاته الرقمية لتحقيق نجاحات في عالم الأعمال، فهو وجه إعلاني للعديد من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك Nike وCR7، مما يجعل وجوده الرقمي أداة قوية لزيادة تأثيره وشعبيته عالميًا.

شارك رونالدو، الذي انطلق من شوارع ماديرا ليصبح نجمًا عالميًا، فرحته بهذا الإنجاز عبر منشور مثير على حساباته الرسمية، قال فيه: "لقد وصلنا معًا إلى مليار متابع! هذا الرقم ليس مجرد رقم بالنسبة لي، بل هو شهادة على الدعم المتبادل بيني وبين جماهيري. من بداياتي المتواضعة إلى أكبر مسارح كرة القدم، كنتم دائمًا إلى جانبي."

وأكد رونالدو أن هذا الإنجاز يعكس رحلة مليئة بالتحديات والانتصارات، مشددًا على أن كل نجاح حققه كان بفضل دعم جماهيره: "كنتم معي في كل لحظة، في الصعاب وفي الأفراح. اليوم، نحن مليار شخص يقف معًا لتحقيق المزيد."

بهذا الرقم القياسي، يواصل رونالدو تعزيز إرثه كلاعب ورياضي استثنائي يتمتع بتواصل فريد مع جماهيره، مما يجعله نموذجًا في الجمع بين النجاح الرياضي والتأثير الاجتماعي الرقمي.

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