كولومبوس كرو يحسم لقب كأس الرابطتين بهدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع (فيديو)

أحرز كولومبوس كرو الأميركي لقب مسابقة كأس الرابطتين لكرة القدم التي تجمع الأندية الأميركية والمكسيكية بفوزه بهدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع على ضيفه مواطنه لوس أنجليس أف سي 3-1، على ملعب "لوير.كوم ستاديوم" في أوهايو.

وحقق كولومبوس كرو لقبه الثاني بقيادة مدربه الفرنسي ويلفريد نانسي (47 عاما)، بعد فوزه بالدوري الأميركي على حساب لوس أنجليس أيضا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأثار كرو الذي بلغ أيضا نهائي كأس أبطال الكونكاكاف حيث خسر أمام باتشوكا المكسيكي في حزيران/يونيو، اعجاب عالم الكرة المستديرة بفضل الأسلوب الجذاب الذي يقدمه.

BOW DOWN 🙌 pic.twitter.com/bwEDRqEy6X

تقدم كولومبوس بهدف من رأسية المهاجم الكولومبي كوتشو هرنانديس بعد تمريرة من الكندي محمد فارسي (45). وأدرك مهاجم لوس أنجليس المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (37 عاما) القادم من ميلان الإيطالي التعادل برأسية بعد ركلة ركنية مفتتحا رصيده التهديفي بقميص فريقه الجديد (57) علما بأنه شارك أساسيا للمرة الأ1ولى في مباراته الرابعة مع لوس أنجليس.

ونجح كرو في حسم النتيجة بهدفين في غضون 4 دقائق من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، فتقدم عبر المتألق هرنانديس الذي سجل هدفه الشخصي الثاني ولفريقه بتسديدة من خارج المنطقة فاجأت الحارس الدولي الفرنسي السابق هوغو لوريس (90+2)، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الكندي جيسن راسل-رو (90+4).

وقال هرنانديس البالغ 25 عاما الذي خاض تجربة احترافية في انكلترا (واتفورد) واسبانيا (هويسكا ومايوركا وخيتافي) "لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن ذلك، فأنا مستمر في صنع التاريخ في هذا النادي".

وتابع "هذا عملي. العمل الجيد يجلب المكافأة وهذه هي المكافأة. العقلية التي يتمتع بها هذا الفريق نادرا ما نراها في فرق أخرى".

PUT IT IN THE TROPHY CABINET 🏆 pic.twitter.com/dEhZ1hJCme