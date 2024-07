تصل إلى حد الشطب.. العقوبات المتوقعة ضد نونيز وخيمينيز بعد معركة المدرجات (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية، عن العقوبات المتوقعة ضد لاعبي منتخب أوروجواي، بعد اشتباكهم مع جماهير كولومبيا.

وتأهل منتخب كولومبيا إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بانتصاره الصعب على أوروجواي 0/1، في الدور نصف النهائي، وعقب المباراة، اشتبك عدد من لاعبي أوروجواي مع الجماهير منهم داروين نونيز، وخيمينيز، ورونالد أراوخو، ووجه خيمينيز انتقادًا للقائمين على البطولة، بسبب مواجهة عائلات اللاعبين خطر التعرض لجماهير الخصم (كولومبيا) دون وجود حراسة أمنية.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو"، فإن نونيز وخيمينيز معرضان للعقوبة، بسبب التصرف بطريقة مسيئة ضد الجماهير والإدلاء بتصريحات تشهيرية، بحسب قوانين اتحاد أمريكا الجنوبية.

وأوضحت الصحيفة أن قانون الانضباط في اتحاد أمريكا الجنوبية يتضمن المعاقبة بإيقاف المخطئ مباراة واحدة على الأقل في المسابقة، أو لفترة أطول لارتكاب المخالفات التي تشمل توجيه إهانة أو إساءة أو تهديد اللاعبين أو الأشخاص الآخرين المتواجدين في المباراة.

وأكدت الصحيفة، أنه من الممكن أن تتم معاقبة نونيز لمباراتين أو لفترة زمنية محددة، وقد تكون تلك العقوبة هي الأخف، لإن اللوائح تتضمن أيضًا إمكانية معاقبته بـ 5 مباريات على الأقل حال إدانته بالاعتداء أو الازدراء، على أن تكون العقوبة المحتملة مصحوبة أيضًا بغرامة مالية، أما بالنسبة لخيمينيز فقد يواجه عقوبة أكبر تصل لحد إيقافه نهائيًا من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية وحظر قيامه بأي أنشطة تتعلق بكرة القدم.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa