يورو 2024.. جماهير هولندا تعتدي بالضرب على الإنجليز قبل مواجهة المنتخبين (فيديو)

اشتبكت جماهير هولندا مع الجماهير الإنجليزية، في شوارع مدينة دورتموند بألمانيا، قبل مواجهة المنتخبين في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

واقتحمت جماهير هولندا "حانة" تواجدت فيها الجماهير الإنجليزية، واعتدت عليها بالضرب، وسط حالة استسلام من جماهير إنجلترا.

وظهرت جماهير منتخب هولندا، قبل هذه الواقعة، بأجواء مميزة وبأعداد كبيرة للغاية في محيط ملعب سيغنال ايدونا بارك، حيث بلغ عددها أكثر من 75 ألف مشجع، بحسب تقارير إعلامية، بهدف مساندة الطواحين في مواجهة الإنجليز.

ويلتقي منتخب هولندا مع منتخب إنجلترا، اليوم الأربعاء، على ملعب سيغنال ايدونا بارك، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكان منتخب هولندا تأهل إلى نصف بعد الفوز على منتخب تركيا 1/2، في الدور ربع النهائي.

Netherlands fans attacking a pub full of England fans before the match today... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊 pic.twitter.com/7GE8cJ4WlZ