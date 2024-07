يورو 2024.. أجواء خيالية من جماهير هولندا قبل مواجهة إنجلترا (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظهرت جماهير منتخب هولندا، بأعداد كبيرة للغاية في شوارع ألمانيا، قبل المواجهة المرتقبة للطواحين مع إنجلترا، بنصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ويلتقي منتخب هولندا مع منتخب إنجلترا، اليوم الأربعاء، على ملعب سيغنال ايدونا بارك، بمدينة دورتموند، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وشهد محيط ملعب سيغنال ايدونا بارك، أجواء خيالية من جماهير منتخب هولندا، وكشفت تقارير إعلامية أن هناك أكثر من 75 ألف مشجع لهولندا بمدينة دورتموند الألمانية، من أجل مساندة الطواحين في مواجهة إنجلترا.

وكان منتخب هولندا تأهل إلى نصف بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد الفوز على منتخب تركيا 1/2، في الدور ربع النهائي.

There are 75,000 Netherlands fans in Dortmund ahead of todays game. 🇳🇱 pic.twitter.com/ek2I9cp6gF