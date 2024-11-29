منصور بن زايد: مهرجان الشيخ زايد منصة تربط الماضي بالحاضر

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مجلسه بمنطقة الوثبة، الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لمهرجان الشيخ زايد، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، وعدد من كبار المسؤولين.

وخلال اللقاء، ثمن سمو الشيخ منصور بن زايد الجهود المتواصلة والدعم الذي يقدمه الرعاة والشركاء الاستراتيجيون لإنجاح المهرجان، مشيداً بدورهم في تعزيز العادات التراثية وترسيخ الهوية الوطنية. وأكد سموه أن نجاح المهرجان يبرز التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل منصة حيوية تربط بين الماضي والحاضر لتعريف الأجيال الجديدة بالإرث الثقافي للأجداد.

من جانبهم، عبّر الرعاة والشركاء عن امتنانهم لدعم سمو الشيخ منصور بن زايد وتشجيعه المستمر للمبادرات التي تعزز الموروث الثقافي وتنمي الفعاليات الوطنية، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في إنجاح هذه الفعاليات التي تعكس هوية الإمارات وتراثها الوطني.

منافسات

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مساء أمس منافسات اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى للهجن 2024 التي تقام في ميدان الوثبة، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه جانباً من المنافسات والأشواط الرئيسية لفئة الإيذاع، بميدان الوثبة للهجن والتي أقيمت لمسافة 6 كلم، ضمن الفترة المسائية.

كما شهد المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، إلى جانب حضور جماهيري كبير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

دعم

وأشاد المشاركون في المنافسات بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية التي تُجسد أصالة المجتمع الإماراتي وتراثه العريق. وعبّر ملاك الهجن عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على متابعته المستمرة ودعمه لهذه الرياضة، مؤكدين أن هذه الرعاية تسهم في تعزيز مكانة سباقات الهجن على المستويين المحلي والإقليمي.