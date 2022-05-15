رئيس الدولة يتقبل تعازي محمد بن راشد والحكام في فقيد الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

للمشاهدة ملحق ((وداعاً قائد التمكين)) بصيغة الــ pdf اضغط هنا

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأعرب سموهم عن خالص التعازي والمواساة، إلى أنجال الفقيد، وعموم عائلة آل نهيان الكرام، وإلى شعب الإمارات، بوفاة فقيد الوطن وراعي مسيرة عزه ورفعته، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي في قصر المشرف في أبوظبي، من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام. كما قدم التعازي، الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، من مدنيين وعسكريين، وجموع المعزين في وفاة الفقيد.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل، أن يتغمد القائد الحكيم الإنسان، ورجل الخير والإحسان، فقيد الوطن، والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء، لما قدم لشعبه وأمته، خلال مسيرة عقود من العطاء والخير، لم تتوقف، ستظل خالدة في الوجدان.. سائلين المولى تعالى، أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان، في هذا المصاب الجلل (إنا لله وإنا إليه راجعون).

اقرأ ايضاً

محمد بن زايد يتقبل تعازي محمد بن راشد والحكام في فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتقبل تعازي الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في فقيد الوطن

محمد بن زايد يتقبل تعازي المسؤولين وجموع المعزين في فقيد الوطن

رئيس الدولة يتقبل تعازي قادة الدول الشقيقة والصديقة في فقيد الوطن

محمد بن زايد يتقبل تعازي قادة الدول ورؤساء الوفود في فقيد الوطن

خليفة الإنسان قائد غيّر مفاهيم العطاء

وزير العدل: الشيخ خليفة قائد استثنائي رسخ رفعة الإمارات وشموخها

خولة السويدي: نودّع قائداً تاريخياً ملهماً في حب الوطن

"براكة".. إنجاز تاريخي تحقق في عهد خليفة

الإمارات في عهد خليفة .. إنجازات نوعية عانقت الفضاء

فصول ذهبية خطها خليفة لدعم المرأة

فارس ترجّل

التعليم.. نهضة شاملة ونموذج فريد لإعداد نواة علماء المستقبل

«خليفة التربوية» بصمات بارزة للنهوض بالتعليم محلياً وعربياً

صقر غباش يتلقى برقيات تعزية من رؤساء البرلمانات العربية والدولية في وفاة خليفة

جمعيات خيرية: الدولة فقدت رجل الإنسانية

مسؤولون: الإمارات فقدت قائداً استثنائياً وهب حياته لتنمية الوطن ورفاهية شعبه

مآثر خليفة خالدة في ذاكرة شعب الإمارات

مجتمع الأعمال: أرسى الإمارات وجهة المشاريع العالمية الكبرى

القطاع الاقتصادي برأس الخيمة: قائد استثنائي هيأ بلاده لحياة المستقبل

عهد التمكين الإمارات نموذج يحتذى للتنويع الاقتصادي

تضاعف إيرادات الفنادق 24 مرة

نقلة نوعية بالإمارات في مجال الطاقة النظيفة

رؤية الراحل قادت الناتج المحلي لنمو استثنائي

أسواق المال.. مرآة الازدهار الاقتصادي في مرحلة «التمكين»

إنجازات غير مسبوقة في القطاع المالي والمصرفي

832 مليار درهم إجمالي الميزانيات الاتحادية في عهد خليفة

علي العامري: حقق إنجازات اقتصادية شهد لها العالم

مجلس الأعمال المصري الإماراتي: أحب مصر فاستحق محبة المصريين

مسؤولون وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال: خليفة رسخ رفعة الإمارات وشموخها الاقتصادي

قائد عظيم رسّخ الرخاء والازدهار

عبر العالم.. حزن وحداد وتنكيس أعلام

وترجَّل الأب الرَّحيم

نواب وحقوقيون بحرينيون يثمنون إنجازات خليفة بن زايد في العمل التنموي والإنساني

قادة رأي سودانيون: خليفة قاد سفينة المنطقة من بحر الأزمات إلى بر الأمان

مفكرون ودبلوماسيون روس: العالم فقد قائداً فذاً وحكيماً

كيف قرأ خليفة بن زايد مستقبل «درع الجزيرة» عام 1983؟

كنتَ خير خليفة

حشر بن مكتوم: برحيل خليفة فقدنا قائداً بحجم وطن

سلمان بن إبراهيم: رعاية خليفة للكرة الإماراتية رسخت مكانتها آسيوياً وعالمياً

بندر بن خالد: صاحب مسيرة مضيئة في تاريخ الاتحاد

سيف الشرقي: نودّع قائداً تاريخياً وملهماً

محمد الحبتور: كان حريصاً على دعم الرياضة والرياضيين

قيس الظالعي: سخّر حياته لخدمة وطنه وشعبه

خليفة.. بصمات تاريخية في الفروسية وسباقات الخيل

خليفة وضع البذرة الأولى لإنجازات «الزعيم»

بيعةٌ ووفاء قراءة في قصيدة محمد بن راشد «في جنة الخلد»

قائد حرص على تمكين المبدعين ورعايتهم

قائد ملهم طالما حفّز المبدعين

خليفة..منارة صون الهوية الوطنية وحفظ التراث

خليفةُ الخيرِ

شمس ساطعة في فضاءات الخير والإبداع

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز