صقر غباش يتلقى برقيات تعزية من رؤساء البرلمانات العربية والدولية في وفاة خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقيات تعزية من عدد من رؤساء البرلمانات العربية والدولية ومجالس النواب والشورى أعربوا فيها عن أحر التعازي وخالص المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه، أول من أمس، بعد حياة حافلة بالعطاء والخير.

وأعربت فوزية زينل رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، في برقية لها، عن أحر التعازي وصادق المواساة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد مسيرة حافلة وحياة زاخرة بالإنجازات والأعمال الإنسانية لوطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع. مستذكرة مناقب الفقيد الراحل ودوره الفاعل والمحوري في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والبحريني، وتعزيز العمل السياسي والتنموي والإنساني في المنطقة.

إنجازات

وبدوره أعرب علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، عن أحر التعازي وخالص المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكد رئيس مجلس الشورى البحريني أن الفقيد قضى حياته مملوءة بالإنجازات والعطاءات في خدمة بلده والأمتين العربية والإسلامية، فقد خسرت دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي بوفاته قائداً حكيماً ومخلصاً، سخر حياته من أجل نهضة وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعى بكل تفانٍ لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، والقضايا الإنسانية والعادلة، وأصبحت بصماته وإنجازاته مشهودة في دروب الخير والنماء، وعطاؤه ممتداً على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

واستذكر مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي في برقيته مسيرة الراحل الذي كرس حياته وجهده لخدمة وطنه والارتقاء به، مشيراً إلى بصمات الفقيد البارزة في نهضة الإمارات ودوره في دعم وتوطيد أركان العمل الخليجي المشترك.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، أن المغفور له، أحد رجال دولة الإمارات العربية المتحدة العظماء والذي يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها.

ونكس مجلس النواب المصري، الأعلام من أعلى مقر المجلس، حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

حكيم العرب

ومن جانبه أعرب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني عن خالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على الإمارات وشعبها بالأمن والاستقرار والرفعة والتقدم.

وإلى ذلك قال المحامي عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني: فقدنا قائداً حكيماً كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية جمعاء، تاركاً بصمات جليلة ومواقف عظيمة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وقال الشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني إنه برحيل الشيخ خليفة بن زايد تخسر الأمة العربية والإسلامية قائداً فذاً وحكيماً أعطى شعبه وأمته جل شبابه وحياته وكان يحمل هم أمته الكبير وقضاياها المصيرية.

وجاء في برقية عزاء أرسلها الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي: تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ‏وأمام هذا المصاب الأليم، فإني أتقدم إليكم وإلى أسرته ومحبيه وكل أبناء الشعب الإماراتي الشقيق باسمي ونيابة عن هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضائه كافة بخالص التعزية وعظيم المواساة.

ومن جانبه قال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي: أتقدم بأسمى آيات المواساة ومشاعر الحزن والعزاء، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ونسأله جل وتعالى، أن يلهم شعبه ومحبّيه الصبر والسلوان.

وقال منظور نادر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غيانا التعاونية: أمام هذا المصاب الجلل، والفاجعة الأليمة، فإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى الشعب الإماراتي الشقيق، وإلى عائلة الفقيد بخالص التعزية والمواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي عن أحر التعازي والمواساة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة داعياً الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ورضوانه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز