أسواق المال.. مرآة الازدهار الاقتصادي في مرحلة «التمكين»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نمت قيمة أسواق المال المحلية في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بنسبة 846% لتبلغ قيمة رأسمال الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية، ودبي المالي، بنهاية تداولات أول من أمس نحو 2.296 تريليون درهم، مقابل 242.5 مليار درهم في نهاية تداولات 3 نوفمبر 2004، بزيادة 2.05 تريليون درهم.

وشكلت أسواق المال الإماراتية مرآة حقيقية ومقياساً مباشراً للازدهار الاقتصادي خلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي حمل عنوان «التمكين»، كما شهدت أسواق الأسهم المالية ارتفاعاً في معدلات الثقة والسيولة وزيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة خلال الـ18 عاماً الماضية.

وحققت الأسواق المالية تطوراً مستمراً ومزيداً من الإيجابيات، إذ نجحت الإمارات في إثبات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية باعتراف «مورغان ستانلي» و«ستاندرد آند بورز» في العام 2014 لترتقي أسواق المال المحلية إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

وفي عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه».. ارتفعت قيمة رأسمال الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 153.6 مليار درهم في نوفمبر 2004 إلى 1.868 تريليون درهم في 13 مايو 2022، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي من 88.89 مليار درهم في نوفمبر 2004 إلى 427.4 مليار درهم بنهاية تداولات أمس.

مستويات قياسية

وخلال عهد المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قاربت قيمة أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية نحو 2.5 تريليون درهم في أبريل الماضي، وسجلت أسواق المال المحلية بنهاية الشهر الماضي مستويات قياسية للمرة الأولى في تاريخها، إذ تجاوز سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 10166 نقطة، وسوق دبي حاجز 3720.

واعتباراً من يناير 2022 تم العمل بالمواعيد الجديدة للتداول من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 عصراً، وذلك بعد أن كان عمل الأسهم من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

إدراجات

وشهدت أسواق المال المحلية في عهد فقيد الوطن الكثير من الإدراجات للشركات الحكومية والخاصة وبقيم سوقية ضخمة، كان أحدثها في 12 أبريل الماضي، حيث شهد سوق دبي المالي، قرع جرس تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» التي أصبحت شركة مساهمة عامة، تحت الرمز «DEWA»، لتصبح أكبر شركة مدرجة في دبي من حيث القيمة وثاني أكبر إدراج في المنطقة، وأكبر طرح أولي على مستوى الإمارات، لتقفز القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 150 مليار درهم خلال الدقائق الأولى للتداول.

قوانين وقرارات

يشار إلى أن شهر فبراير من عام 2000 شهد إصدار القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وذلك في خطوة بالاتجاه الصحيح لتقنين عمليات التداول وتنظيمها. وأصدرت وزارة الاقتصاد قرار رقم (14) لعام 2000 بانطلاق سوق دبي المالي في مارس من نفس العام، وكذلك صدور القانون رقم (3) في إمارة أبو ظبي بإنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر من عام 2000.

وعملت أسواق المال المحلية خلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» على خلق سوق استثماري للأوراق المالية يعزز الاقتصاد الوطني، ويضمن حماية المستثمرين من الممارسات الضارة ويحقق أعلى درجات السيولة.

وفي ديسمبر 2005، قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8 مليارات درهم، وتم طرح نسبة 20% من رأس المال بما يعادل 1.6 مليار درهم للاكتتاب العام، ويعد سوق دبي المالي أول سوق مالي يتم طرح أسهمه للاكتتاب العام في الشرق الأوسط.

الأسواق تعمل الثلاثاء

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع تعطيل العمل في كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حتى نهاية دوام يوم الإثنين 16 مايو على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء 17 مايو.

وأضافت الهيئة، في تعميم، أن ذلك القرار يأتي بناء على ما أعلنته وزارة شؤون الرئاسة من أنه سيكون هناك 40 يوماً حداداً رسمياً مع تنكيس الأعلام، وتعطيل لمدة ثلاثة أيام. وتقدمت الهيئة بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع في وفاة المغفور له قائد الوطن وراعي مسيرة التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل لجوار ربه راضياً مرضياً. (أبوظبي – رامي سميح)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز