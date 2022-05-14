وزير العدل: الشيخ خليفة قائد استثنائي رسخ رفعة الإمارات وشموخها

المصدر: وام

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نعى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وقال معاليه: "بقلوب مؤمنةٍ بقضاءِ اللهِ وقدره، وببالغ الحزنِ والأسىِ، ننعني فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات فقدت قائدا استثنائيا كرس حياته من أجل رفعة الوطن وشموخه، وحمل على عاتقه مسؤولية تمكين دولة الإمارات وتعزيز مكتسباتها في كافة المجالات حتى صارت مثالاً يحتذى بين جميع الدول والأمم".

وتقدم معالي النعيمي باسم وزارة العدل بخالص العزاء والمواساة إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة والعالم أجمع، راجيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

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