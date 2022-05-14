مسؤولون وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال: خليفة رسخ رفعة الإمارات وشموخها الاقتصادي

المصدر: متابعة – القسم الاقتصادي ــ دبي – مرفت عبد الحميد

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أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن عطاء المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الدولة وخدمة الإنسانية سيظل ممتداً وخالداً، حيث كان مثالاً في التميز والعطاء بين قادة العالم، يمتلك حكمة ورؤية ثاقبة أضاءت مسيرة دولة الإمارات، حيث أرسى دعائم التنمية ودفع بمساهماته الفاعلة مسيرة النهضة ليرسخ ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً، وجعل الإمارات في طليعة دول التنافسية من خلال تطوير الخدمات وتهيئة البيئة الاستثمارية لنجاح الأعمال والمشاريع الاقتصادية، وتقديم الحوافز لرجال الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال.

إنجازات عظيمة

وقال محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني والمدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى قائد مسيرة دولتنا الغالية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية قائداً حكيماً كرس حياته في خدمة وطنه وشعبه ودينه وامتد عطاؤه إلى العالم أجمع.

وترك وراءه إرثاً خالداً من الإنجازات العظيمة في كل المجالات ليفتخر شعب الإمارات بها وعلى مر العصور.

فبرحيل قائدنا ووالدنا الغالي تتألم القلوب وتدمع العيون، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وأهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

إسهامات كبيرة

وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن دولة الإمارات، برحيل المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، فقدت قائداً ملهماً وحكيماً وفذاً، أحب وطنه وشعبه وحمل هم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وامتدت أياديه البيضاء بالخير لدول العالم كافة عوناً وسنداً ودعماً.

وقال الشيخ سعيد الشرقي، إن الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، تمكن بحكمته ورؤيته الثاقبة من تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية شملت كل إمارات الدولة ما جعل من دولة الإمارات نموذجاً على مستوى العالم في التنمية والتطور والازدهار.

وأضاف رئيس غرفة الفجيرة، إن الشيخ خليفة، رحمه الله، كان وسيظل بسيرته العطرة وسياساته الحكيمة، نموذجاً للقائد المخلص الذي كرس حياته لشعبه ودولته ورفعتها، وإسهاماته الكبيرة في ترسيخ أسس وقيم الاتحاد، سيراً على خطى الآباء المؤسسين.

سيرة عطرة

من جانبه قال سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة، أن الإمارات برحيل الشيخ خليفة بن زايد – طيب الله ثراه، فقدت قائداً ملهماً كرس حياته للنهوض بالوطن وإزدهاره وعزز من قيم الإتحاد، وبذل العطاء لخدمة المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم حتى أصبح شعب الإمارات من أكثر شعوب العالم سعادة.

وأكد الهنداسي أن السيرة العطرة للشيخ خليفة ستظل في وجدان وعقول وقلوب شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بما حققها من إنجازات اقتصادية واجتماعية وخدمية مكنت الإمارات من أن تصبح واحدة من أكثر دول العالم تقدماً وإزدهاراً.

طليعة دول التنافسية

وقال عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان:»لقد فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة رمزًا من رموزها الأوفياء و جزءًا أساسياً من بناء نهضتها، فكان شريكًا وشاهدًا على تأسيس الاتحاد، ومراحل بنائه وتقدمة، فقدنا حاكم الدولة، ووالد ابنائها وأب الجميع المغفور له الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، طيب الله ثراه «وتغمده بواسع رحمته».

واكد على جهود المغفور له في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، وجعل الامارات في طليعة دول التنافسية من خلال تطوير الخدمات وتهيئة البيئة الاستثمارية لنجاح الاعمال والمشاريع الاقتصادية، وتقديم الحوافز لرجال الاعمال وتشجيع ريادة الاعمال، لافتا الى نشاء صندوق خليفة لدعم المشاريع الشباب ومساعدتهم لتحقيق النجاح في القطاع الخاص.

شخصية استثنائية

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس الإدارة، بنك المشرق: «كان الشيخ خليفة»رحمه الله«حاكماً فذاً، وقائداً حكيماً، وصاحب رؤية ثاقبة، وشخصية استثنائية، ومصدر إلهام لاينضب. وهو يغادرنا اليوم بعد أن خلف إرثاً خالداً ستتناقله الأجيال على مر السنين. نتوجه بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته».

مواقفه حكيمة

أعرب جمال الجسمي، مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة للإمارات حكومة وشعباً، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله

واضاف ان «مسيرة المغفور له بإذن الله حافلة بالعطاء، ومبادراته الإنسانية ومواقفه الحكيمة يُشهد لها في أقاصي الأرض، فقد كرس حياته لخدمة الوطن ورفعة شأن المواطن بين كل دول العالم حيث تمكن برؤاه وتوجيهاته الحكيمة من إحداث تغييرات جوهرية وملهمة في مختلف القطاعات لا سيما جهوده في بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه وتأهيله للعمل في مختلف المجالات وشتى القطاعات

حب الخير والعطاء

وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع فقد برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله)، قائداً فذاً ورجلاً حكيماً، كرّس حياته لبناء الدولة وخدمة الإنسانية، ومواصلة مسيرة النهضة التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تحقيق التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، وسيظل أثره الطيب ومبادئه السامية في حب الخير والعطاء والتسامح نبراساً يحتذي به أجيال المستقبل. رحم الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتغمّده بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وأهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.«

راعي مسيرة التنمية

ونعى خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة:»ببالغ الحزن والأسى ودعنا قائداً استثنائياً ورمزاً من رموز السياسة والحكمة، الذي رسّخ حياته لخدمة وطنه وأمته والإنسانية جمعاء، حيث كان خير خَلَف لوالده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، (طيب الله ثراه)، حيث قاد (رحمه الله) مسيرة التنمية باقتدار، وكانت لجهوده عظيم الأثر والمحرك الأساسي لتقدم الدولة ونهضتها في كافة المجالات، وأضحت اليوم دولة الإمارات يشار إليها بالبنان في التقدم والازدهار، داعياً الله عز وجل أن يتغمد راعي مسيرة الإمارات وباني نهضتها بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه، الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.«

مثالاً في التميز

وقال سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة»مشاريع سالم أحمد الموسى«:»بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجموعة «مشاريع سالم أحمد الموسى» أتقدم إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات بخالص التعازي وأصدق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «رحمه الله»، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً.

لقد كان «المغفور له بإذن الله تعالى» مثالاً في التميز والعطاء بين قادة العالم، يمتلك حكمة ورؤية ثاقبة أضاءت مسيرة دولة الإمارات، حيث أرسى دعائم التنمية ودفع بمساهماته الفاعلة مسيرة النهضة ليرسخ ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً.

شكّل «رحمه الله» مثلاً أعلى بكرمه وإنسانيته لجميع أبناء الوطن، إذ تجلى عطاءه ومواقفه المشرفة بجميع نواحي حياتهم، وتجاوز حدود دولة الإمارات ليطال جميع أنحاء العالم، ليظل عزاؤنا في هذا المصاب الجلل بالإرث العريق الذي تركه وراءه ويشهد عليه الوطن وأبناؤه. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصديقين وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.«

قائد ملهم

وقال محمد الشيبة المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة مداد للتكنولوجيا:» إيماناً بقضاء الله وقدره، وبتأثر وحزن بالغين، تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القائد الملهم الذي رسخ ريادة دولة الإمارات وجعلها نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم. نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.«

كرس حياته لخدمة شعبه

قال وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول:»نعزي أنفسنا وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث فقدنا برحيله قائداً عظيماً وفذاً كرس حياته لخدمة شعبه، ومثلت شخصيته امتداداً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الرجل المحب والمتسامح الذي جسد أسمى معاني الأخلاق، وهو ما كان يعكسه الشيخ خليفة رحمه الله في نهجه وأسلوبه«.

وأضاف سعادة وليــد الصــايـــغ:»سيبقى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاضراً في كل مكان في دولة الإمارات وستظل منجزاته تروي سيرته للأجيال القادمة، وتلهمهم أساليب العمل الجاد المخلص والملتزم بمصالح الجميع«.

إنجازات يشهد لها

وتقدم كمال فاتشاني رئيس مجموعة مجموعة المايا بخالص التعازي إلى الإمارات قيادة وشعباً في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأكد أن الإمارات حققت تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله إنجازات يشهد لها القاصي والداني وحققت مسيرة تنموية شاملة فريدة من نوعها ورسخت مكانتها بين أهم الدول في مختلف المجالات.

وأضافت فاتشاني:»واصلت الإمارات ازدهارها تحت قيادة المغفور له الشيخ خليفة كما استمرت في نهج التسامح والانفتاح ورسخت أهميتها كوجهة مرموقة للاستثمار والعمل والتجارة والحياة لكل الجنسيات ومختلف الثقافات بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار وثقافة احترام الآخر والتسامح والتعايش".

شخصية محبوبة

وقال د. آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أستر دي أم هيلث كير»: «ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد كان قائداً عظيماً استطاع بجهوده وإدارته الرشيدة جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المزدهرة والمتقدمة بالمنطقة. اتسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتواضعه البالغ وشخصيته المحبوبة ما ساعده على اكتساب شعبية واسعة، وقد كان يكن لأبناء وطنه من مواطنين ومقيمين حباً بالغاً. لقد لعب دوراً جوهرياً في خلق أجواء يعمها السلام والوئام بين مختلف الجنسيات المقيمة هنا.

تعازينا الحارة لأفراد العائلة المالكة والمجلس الأعلى. ستبقى إنجازاته مصدراً لإلهام الأجيال القادمة وسيظل النبراس الذي نهتدي به. تغمده الله بواسع رحمته.»

مجلس الأعمال المصري الإماراتي: رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء

نعى مجلس الأعمال المصري الإماراتي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته، والذي آمن بدور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

ويتقدم المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، وجميع أعضاء المجلس بخالص التعازي للشعب الإماراتي والأمة العربية والإسلامية بخالص العزاء والمواساة، في رحيل الزعيم، القائد الحكيم، صاحب الرؤية والبصمة الجلية في رفعة شأن الدولة الإماراتية، وصاحب مسيرة التمكين والتنمية المستدامة.

وأكد السادات أن الرئيس الراحل كان محبًا لمصر بصدق فاستحق حب المصريين، ولطالما كانت مواقفه عظيمة تمثل علامات مضيئة في مسيرات الدول العربية عامة والدولة المصرية خاصة، ونتمنى على الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم الشعب الإماراتي والعربي الصبر والسلوان.

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