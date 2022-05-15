تضاعف إيرادات الفنادق 24 مرة

المصدر: أبوظبي – وام

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تضاعفت إيرادات الفنادق في الدولة خلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، 24 مرة، من 1.11 مليار درهم بنهاية العام 2004، إلى 28.13 مليار درهم بنهاية العام 2021، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وخلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تجاوز عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنهاية العام الماضي، 19.237 مليون نزيل مقابل 6.225 ملايين نزيل بنهاية عام 2004.

وأظهرت بيانات تقرير التنافسية والإحصاء لفترة عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، تضاعف عدد الليالي الفندقية إلى أكثر من 77 ألف ليلة مقابل 16.4 ألف ليلة خلال فترة المقارنة، كما تضاعف عدد الفنادق إلى 1144 فندقاً مقابل 359 فندقاً، وعدد الغرف إلى 193913غرفة مقابل 37693 غرفة فندقية.

علامة فارقة

وخلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تحولت الإمارات إلى علامة فارقة في صناعة السياحة العالمية، لتدخل قائمة الدول الـ20 الكبار في هذا القطاع على مستوى العالم ضمن مؤشرات تنافسية السياحة.

وحازت فنادق فئة الـ5 نجوم على 60 فندقاً بطاقة بلغت 16075 غرفة، فيما بلغ عدد الفنادق فئة الـ4 نجوم 63 فندقاً بطاقة بلغت 8912 غرفة، وإجمالي عدد فنادق فئة 1 و2 و3 نجوم بلغ 236 فندقاً بإجمالي 12706 غرفة.

وبنهاية 2021 بلغ إجمالي الفنادق فئة 5 نجوم نحو 235 فندقاً بإجمالي 70465 غرفة، وفنادق فئة الـ4 نجوم بعدد 258 فندقاً بطاقة بلغت 54294 غرفة، فيما بلغ إجمالي فنادق فئة 1 و2 و3 نجوم 339 فندقاً بإجمالي 34184 غرفة.

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