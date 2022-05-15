محمد بن زايد يتقبل تعازي الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في فقيد الوطن محمد بن زايد يتقبل التعازي من محمد بن راشد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وحمد الشرقي وسعود المعلا وسعود بن صقر | تصوير: راشد المنصوري ومحمد الحمادي وعبد الله النيادي وحمد الكعبي وعبد الله الجنيبي استطلاع الرأي تعزيز الأنشطة التفاعلية عن بعد لطلبة رياض الأطفال خلال أيام الأسبوع: Poll يزيد التفاعل خارج الصف Poll يرفع التحصيل الدراسي Poll يعالج تأخر استجابة الأطفال Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 15 مايو 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App