محمد بن زايد يتقبل تعازي الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في فقيد الوطن

محمد بن زايد يتقبل التعازي من محمد بن راشد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وحمد الشرقي وسعود المعلا وسعود بن صقر | تصوير: راشد المنصوري ومحمد الحمادي وعبد الله النيادي وحمد الكعبي وعبد الله الجنيبي

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