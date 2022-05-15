قائد ملهم طالما حفّز المبدعين

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

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أكدت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، أن جميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، فقدوا برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، أباً وقائداً متميزاً لم يتأخر يوماً عن المبادرة لتوفير أفضل أوجه الحياة ودعم جميع الفئات المجتمعية، وخاصة المبدعين بمختلف جنسياتهم ومنابتهم.

وأضافت: لقد حظيت الثقافة بكبير الاهتمام من قبل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث قدم جميع الإمكانات والخطط لجعلها ذخراً حقيقياً لمسارات التنمة ولغة تعزز وتوفر لقاء وانفتاح الحضارات. إذ شهدنا تحت قيادته وبتوجيهاته إطلاق العديد من المبادرات النوعية في رؤاها، محلياً وعربياً وعالمياً، ومنها: عام القراءة وقانون القراءة، إضافة إلى تكريم سموه لإرث والده، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتابعت: تعرب مؤسسة الإمارات للآداب عن عظيم امتنانها لمختلف هذه المبادرات الثقافية التي بدأها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي ومجتمع الدولة بأشكالٍ عدة.