سلمان بن إبراهيم: رعاية خليفة للكرة الإماراتية رسخت مكانتها آسيوياً وعالمياً

المصدر: البيان

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نعى الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن حزنه العميق لوفاة الشيخ خليفة بن زايد، مستذكراً السيرة العطرة لسموه ومكانته المرموقة كقائد فذ بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة وازدهار دولة الإمارات، ودعم ومساندة القضايا الإنسانية العادلة.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة، أن الرعاية الفائقة التي أولاها الراحل الكبير لكرة القدم الإماراتية كان لها أطيب الأثر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، على ساحة كرة القدم الآسيوية والعالمية.

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم، عن خالص العزاء والمواساة إلى أسرة آل نهيان الكريمة وحكومة وشعب دولة الإمارات، بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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