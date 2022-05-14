خولة السويدي: نودّع قائداً تاريخياً ملهماً في حب الوطن

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيسة " خولة للفن والثقافة " المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " طيب الله ثراه " الذي وافته المنية أمس الجمعة.

و قالت سموها إن الإمارات تودّع قائداً تاريخياً ملهماً في حب الوطن والإخلاص في العمل والعطاء عرف بحكمته وقلبه الكبير المحب للخير وإنسانية نادرة تتسع العالم بأسره إذ سطر فقيد الوطن مسيرة حافلة بالعطاء الإنساني طوال عقود سابقة وغرس الخير داخل الإمارات وخارجها من خلال أعماله وشواهد الخير التي نشرها في كل مكان وعمل بكل إخلاص لتكون الإمارات دائماً في المقدمة ليترك لأبناء الإمارات إرثاً من الإنجازات سيبقى على الدوام مصدر إلهام للأجيال في كيفية العمل والتفاني في ترسيخ دعائم مجد الوطن والسهر على إعلاء شأنه في شتى المحافل وعلى مختلف الصعد.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رحل عنا المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " ولكن ذكراه العطرة ستظل دائماً حاضرة في قلوبنا .. رحم الله فقيد الوطن وأسكنه فسيح جناته.. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز