حشر بن مكتوم: برحيل خليفة فقدنا قائداً بحجم وطن

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أن الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قائداً فذاً وقامة مشهود لها على مستوى العالم، وقال سموه:

نعزي أنفسنا وقيادة وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. فقدت الإمارات قائداً فذاً وقامة وطنية مشهود لها على مستوى العالم.

وأضاف: فقدنا قائداً بحجم وطن سخر حياته لخدمة مصالح وشعب الاتحاد.

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