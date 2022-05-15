قائد عظيم رسّخ الرخاء والازدهار

المصدر: عواصم، البيان - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت تعازي قادة الدول والمنظمات الدولية بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسط استمرار الإشادات بمناقب الفقيد الكبير التي أسهمت في تقدم الدولة، كقائد عظيم قام بترسيخ الرخاء والازدهار، وبمساعيه لأجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على حسابه في «تويتر»: «ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. سوف نتذكر الشيخ خليفة بن زايد دوماً كقائد عظيم قام بترسيخ الرخاء والازدهار في دولة الإمارات».

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أنه سيزور الإمارات للعزاء في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقالت الحكومة الفرنسية في بيان إن ماكرون سيتوجه إلى الإمارات، (اليوم) الأحد، للعزاء في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد و«التعبير عن دعمه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وباقي الأسرة والشعب الإماراتي كله».

كما أعلن البيت الأبيض، أمس، أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستترأس وفداً رئاسياً إلى أبوظبي (غداً) الاثنين لتقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، وستلتقي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. بالإضافة إلى تكريم ذكرى وإرث المغفور له الشيخ خليفة، طيب الله ثراه، وستؤكد نائبة الرئيس الأمريكي على قوة الشراكة بين البلدين ورغبة الولايات المتحدة في تعميق العلاقات مع الإمارات في الأشهر والسنوات المقبلة.

كذلك يصل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم إلى الدولة لتقديم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، إن جونسون الذي قال إنه يشعر بحزن عميق لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» سينتهز فرصة الزيارة لتعزيز الروابط القوية بين المملكة المتحدة والإمارات والتي ستستمر تحت رئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

من جهته، بعث المستشار الألماني، أولاف شولتز، برقية عزاء، في المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال شولتز في برقية عزاء موجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أتقدم بأحر التعازي والمواساة لكم ولأسرتكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة أخيكم الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان». وتابع: «برحيل الشيخ خليفة بن زايد، تخسر الإمارات العربية المتحدة رئيس دولة حكيماً زاد من ازدهار بلاده وحافظ على السلام في المنطقة»، مضيفاً «عزز الشيخ خليفة بن زايد علاقاتنا الثنائية».

وأضاف: «أتمنى لك ولعائلتك القوة لتحمل هذه الخسارة الكبيرة»، وفق ما نقله بيان للمستشارية الألمانية.

مناقب الفقيد

كما أعرب فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان عن حزنه وتعازيه لدولة الإمارات بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد رئيس وزراء اليابان بمناقب الفقيد الكبير التي ساهمت في تقدم الدولة، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وبمساعيه لأجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وبالاحترام الكبير الذي يحظى به في المجتمع الدولي.. مؤكداً تعاطف بلاده مع الإمارات قيادة وشعباً لتجاوز مصابهم الأليم.

وقال رئيس وزراء اليابان - في بيان - لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص العزاء حداداً على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وباسم حكومة اليابان وشعبها، أود أن أعرب عن أسمى آيات المواساة والتعازي لحكومة دولة الإمارات وشعبها.

وأضاف: منذ توليه منصبه في عام 2004، لعب الشيخ خليفة دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات ولأجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.. مشيراً إلى أنه منذ أن زار اليابان بصفته ولي عهد أبوظبي في معرض إكسبو أوساكا عام 1970، أعطى اهتماماً خاصاً لتعزيز علاقات بلاده مع اليابان، وخصوصاً في مجال الطاقة.

وأكد فوميو كيشيدا أن وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حظي باحترام كبير في المجتمع الدولي - هي خسارة كبيرة ليس فقط لشعب الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضاً للمجتمع الدولي.. وقال: اليابان تتعاطف وتقف دائماً مع شعب الإمارات للتغلب على الحزن العميق بهذا المصاب الكبير.

حداد وتنكيس أعلام

في الأثناء، أعلنت جمهورية باكستان الإسلامية الحداد الوطني، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، حداداً على فقيد الوطن المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، طيب الله ثراه. وقالت حكومة باكستان في بيان «تقرر إعلان الحداد الوطني في جميع أنحاء البلاد، وتنكيس الأعلام، لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وذلك من 13 - 15 مايو الجاري».

كما ألغت يوريكو كويكي حاكمة «طوكيو» زيارة إلى الشرق الأوسط كان من المقرر أن تبدأ أمس، وذلك إثر وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه أول من أمس الجمعة.

وأصدرت كويكي - التي تولت منصب رئيسة رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الإماراتية في اليابان وهي متحدثة باللغة العربية - بياناً باسم مواطني طوكيو أعربت فيه عن حزنها على هذه الخسارة الأليمة وتعاطفها مع شعب الإمارات.. وقالت: سنتذكر دائماً الإنجازات المتميزة للفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات.

وأكدت أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرس جهوده منذ فترة طويلة من أجل التنمية الراسخة لدولة الإمارات، ومن أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبفضل قيادته القوية، نحتفل أيضاً بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان هذا العام.

واختتمت حاكمة «طوكيو» بيانها بالقول: سنتذكر دائماً إنجازاته المتميزة في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات، مؤكدة الالتزام المستمر لحكومة مدينة طوكيو بتطوير العلاقات بين البلدين.

فقيد الأمة

إلى ذلك، نعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فقيد الأمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وذكرت - في بيان - تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحزن بالغ وأسى عميق نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

أضاف البيان: إزاء هذه الفاجعة الأليمة التي فقدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة أحد زعمائها العظام، وقائداً فذاً من قادة مرحلة التمكين الذين جعلوا منها نموذجاً يحتذى في التقدم والنماء، كما فقدت بها الأمة العربية والإسلامية أحد أبنائها البررة الذين نذروا أنفسهم لخدمتها والدفاع عن قضاياها العادلة، فإنه لا يسع الأمانة العامة للمجلس، إلا أن تتوجه بأصدق التعازي القلبية وأخلص مشاعر المواساة إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، وإلى الشعب الإماراتي العزيز، مبتهلة إلى الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والرضوان وأن يسكنه الفردوس من الجنان، وأن يلهمهم جميعاً جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعت الهيئة الوطنية المصرية للصحافة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أمضى حياته في خدمة دولة الإمارات والدفاع عن قضايا وطنه والأمتين العربية والإسلامية.

وقالت الهيئة - في بيان - إن العالم العربي والإسلامي لن ينسى مواقف الفقيد الوطنية الشجاعة على مدار تاريخه الحافل تجاه دول المنطقة في قضاياها المختلفة.

وتتقدم الهيئة بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الإمارات في مصابها الجلل وخسارتها العظيمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

مسؤولون أوروبيون

أكد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن دولة الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، حققت النمو والنهضة الشاملة والسلم والاستقرار في المنطقة.وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل «بحزن علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. يكرم الاتحاد الأوروبي إرثه وقيادته التي أصبحت الإمارات بموجبها رائدة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.. التعازي لقيادة وحكومة وشعب الإمارات».

من جانبه، قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل «حزين على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. لقد لعب دوراً أساسياً في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم.. أفكارنا مع شعب الإمارات.. يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بشراكة قوية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي».

وقال دفيد ماكاليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي «أقدم التعازي لشعب الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فبفضله تحولت الإمارات إلى قوة إقليمية واتخذت القرارات الشجاعة».

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية «ببالغ الحزن علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. خالص التعازي لأسرته ولشعب الإمارات».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز