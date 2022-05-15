مجلس الأعمال المصري الإماراتي: أحب مصر فاستحق محبة المصريين

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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نعى مجلس الأعمال المصري الإماراتي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته، والذي آمن بدور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

وتقدم المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، وجميع أعضاء المجلس بخالص التعازي والمواساة للشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية، في رحيل الزعيم، القائد الحكيم، صاحب الرؤية والبصمة الجلية في رفعة شأن الدولة الإماراتية، وصاحب مسيرة التمكين والتنمية المستدامة.

وأكد السادات أن الرئيس الراحل كان محباً لمصر بصدق فاستحق حب المصريين، ولطالما كانت مواقفه عظيمة تمثل علامات مضيئة في مسيرات الدول العربية عامة والدولة المصرية خاصة، ونتمنى من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم الشعب الإماراتي والعربي الصبر والسلوان.

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