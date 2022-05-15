محمد الحبتور: كان حريصاً على دعم الرياضة والرياضيين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات العربية للبولو عن بالغ حزنه لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، داعياً الله أن يسكنه فسيح جنانه، مؤكداً أن الإمارات حكومة وشعباً فقدت والداً وقائداً وملهماً، ولكن ذكراه العطرة ستبقى خالدة في وجداننا وللأجيال القادمة.

وأشار الحبتور إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كان حريصاً على دعم الرياضة والرياضيين إلى جانب المكرمات والدعم الدائم للاتحادات والمؤسسات الرياضية بالدولة.

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