علي العامري: حقق إنجازات اقتصادية شهد لها العالم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إنه قبل قيام الاتحاد في عام 1971، تولى المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آب نهيان، طيب الله ثراه، رئاسة أول مجلس وزراء لإمارة أبوظبي، إلى جانب تسلمه حقيبتي الدفاع والمالية.

وأضاف لـ «البيان» أن الشيخ خليفة ورث الخبرة والحنكة من والده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، عندما كان يصطحبه في معظم نشاطاته، وبعد قيام دولة الاتحاد في ديسمبر 1971 أسند إليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مسؤولياته المحلية. كما تولى رئاسة أول مجلس تنفيذي في أبوظبي والذي حل محل مجلس وزراء الإمارة. وأوضح العامري أن المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد قام بإنجازات اقتصادية يشهد بها العالم، وحققت سياساته الاقتصادية نجاحات كبيرة.

وأشار إلى تولي الشيخ خليفة رئاسة المجلس الأعلى للبترول، الذي تقع على عاتقه مسؤولية الصناعة النفطية في أبوظبي والعلاقات مع شركات النفط العاملة في أبوظبي والتي شكّلت عملية تطوير المنشآت البتروكيماوية والصناعية في الإمارات جزءاً من برنامج طويل الأمد، استهدف تنويع اقتصاد البلاد باعتباره من أولوياته. وفي سنة 1976 أسس جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة وأصبح رئيساً له.

المباني التجارية

وأضاف العامري أن من بين أبرز منجزات الشيخ خليفة إنشاؤه، سنة 1981، دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية، المعروفة باسم «لجنة الشيخ خليفة»، التي ساهمت في تنمية إمارة أبوظبي عبر تقديم تمويلات سخية دون فوائد لبناء مبانٍ تجارية تدر على أصحابها عوائد مالية دورية. ما أسهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وفي النهضة العمرانية.

أطلق المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة العديد من المبادرات والقرارات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للوطن والمواطن، وتحقق الأولويات العليا للدولة، وأهدافها التنموية المستدامة.

تسوية القروض

وقال العامري: لا ننسى موقفه مع المواطنين في 2 ديسمبر 2011، حين أمر بإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة بمناسبة اليوم الوطني الـ40 لدولة الإمارات، وحدد للصندوق رأس مال أولياً قيمته 10 مليارات درهم ليتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة. وأجرى الصندوق بالتعاون مع المصرف المركزي مسحاً شاملاً لمديونيات المواطنين المتعثرة، ووقع اتفاقيات مع عدد من البنوك بشأن آليات تسوية هذه القروض، حيث يتولى الصندوق تسوية جزء من المديونيات، ويتم جدولة الجزء الثاني لتسديد بأقساط شهرية من راتب المستفيد، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة على الدين، وتمكن الصندوق حتى 25 يناير 2012، من معالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم وبلغ عدد المواطنين المستفيدين ستة آلاف و830 مواطناً بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تصل إلى حوالي ملياري درهم، حيث تم الإفراج عن الموقوفين منهم وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد، وذلك وفقاً لآلية تسديد محددة.

مساعدات خارجية

وأكد العامري أن من أبرز قنوات الاتصال الخارجي التي أشرف عليها الشيخ خليفة صندوق أبوظبي للتنمية، ويتولى تقديم قروض ميسرة للدول العربية والدول النامية الأخرى ومنذ إنشاء الصندوق قدم مليارات الدولارات كقروض أو منح، أو قام بإدارة مساعدات إماراتية لكثير من الدول، وساهم دور المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة على رأس هذه المؤسسة الاقتصادية والتنموية في تعزيز علاقات الدولة الخارجية بكثير من الدول.

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