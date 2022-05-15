سيف الشرقي: نودّع قائداً تاريخياً وملهماً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عبّر الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بإمارة الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، عن بالغ الحزن والأسى، لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن رحيل فقيد الوطن يعد خسارة كبيرة ليس للعالمين الإسلامي والعربي فحسب، بل للعالم أجمع.

وأضاف: كان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قائداً لدولة الإمارات، وراعياً لمسيرتها، وداعماً لكل عمل إنساني.

وقال الشيخ سيف الشرقي: إن الإمارات تودّع قائداً تاريخياً ملهماً أحب الوطن وأخلص في العمل والعطاء، عرف بحكمته وقلبه الكبير المحب للخير والإنسانية التي تسع العالم بأسره.

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