قيس الظالعي: سخّر حياته لخدمة وطنه وشعبه

المصدر: دبي - العوضي النمر

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نعى قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، فقيد الوطن، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن الإمارات فقدت أباً حنوناً، وقائداً مخلصاً لوطنه وأمته، سخر حياته لخدمة وطنه وشعبه، وقاد سفينة الوطن نحو البناء والمستقبل المشرق، ورسخ الأمن والأمان، ووفر الحماية الشاملة لمسيرة الاتحاد المباركة، ورمز من رموز وحدتنا الوطنية.

وقال قيس الظالعي: أصدر فقيد الوطن، العديد من القرارات التي أسهمت في إثراء الحركة الرياضية، وقادتها إلى تحقيق الإنجازات، ولعل تخصيص عيد سنوي للرياضة، لتكريم أصحاب الإنجازات، كان له الأثر الكبير في تحفيز اللاعبين وزيادة عطائهم.

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