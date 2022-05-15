بندر بن خالد: صاحب مسيرة مضيئة في تاريخ الاتحاد

المصدر: دبي - خالد المهيري

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عبّر الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عن خالص الحزن على رحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، عقب مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل في تغريدة على «تويتر»: «نعزي أنفسنا وأهلنا في بلادنا الغالية الإمارات والعالم أجمع برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القائد الفذ صاحب المسيرة المضيئة في تاريخ الاتحاد». وأضاف: «اللهم اغفر له وارحمه واجعل ما قدمه لشعبه وللإنسانية في ميزان حسناته».

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