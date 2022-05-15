عبر العالم.. حزن وحداد وتنكيس أعلام

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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ترك رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، حزناً على امتداد العالم، حيث إن المغفور له رسخ رؤية عالمية قائمة على السلام والتسامح والمحبة ومد جسور التعاون مع مختلف الدول. وفي السياق، غرد حساب سفارة المغرب بصربيا والجبل الأسود: «تعرب سفارة المغرب ببلغراد عن خالص تعازيها بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولأجل هذا الظرف المحزن، أوعز الملك محمد السادس، ملك المغرب، إعلان الحداد الرسمي لمدة 3 أيام في المغرب اعتباراً من 13 مايو».

وعلى صعيد آخر، أشار الدبلوماسي الباكستاني بتركيا، هشام أحمد، عبر حسابه في «تويتر» إلى إعلان بلاده باكستان الحداد الوطني لمدة 3 أيام. وامتثالاً لذلك تم تنكيس العلم الوطني في سفارة باكستان في أنقرة أمس.

كما أفادت شبكة «إن دي تي في» الهندية إلى أنه تعبيراً عن المواساة والتضامن مع الشعب الإماراتي، تم تنكيس علم الهند أمس في جميع أرجاء البلاد، والحداد لمدة يوم واحد لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته.

وفي سياق آخر، أرسل الحكيم العالمي «سادغورو» تعازيه عبر منصة «تويتر» لحكومة وشعب الإمارات، قائلاً: «أتقدم بخالص التعازي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ستظل ذكرى قيادته المُحبة وتفانيه في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها خالدةً إلى الأبد».

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