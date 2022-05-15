رئيس الدولة يتقبل تعازي قادة الدول الشقيقة والصديقة في فقيد الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس، تعازي ومواساة قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود.. في وفاة فقيد الوطن الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

فقد تقبل سموه التعازي في العاصمة أبوظبي من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة.

كما قدم التعازي.. الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.. إلى جانب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، ونجله الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ممثل أمير دولة الكويت الشقيقة، والشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر الشقيقة، والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، ونجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء «الوزير الأول» في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، ومنصور عزام ممثل رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومسرور بارازاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق الشقيق، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق، وقربان قولي بيريد محمدوف رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية تركمانستان الصديقة.

وأعرب القادة ورؤساء الوفود عن أصدق التعازي إلى عموم عائلة آل نهيان الكرام، وإلى شعب الإمارات في فقيدهم وراعي مسيرتهم المباركة.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويلهم عائلته وشعبه جميل الصبر والسلوان في المصاب الجلل.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كل من.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

كما هنأ قادة الدول الشقيقة والصديقة.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات.. مؤكدين أن سموه أهل لهذه الثقة الغالية ومسؤوليتها، فقد نهل من حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد المؤسس، ومن مدرسة الشيخ خليفة «رحمه الله».. سائلين المولى تعالى أن يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة، وأن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه الخير لشعبه وأمته.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن جزيل شكره وتقديره لإخوانه قادة الدول الشقيقة والصديقة، لما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.. كما توجه لهم بالشكر لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوبهم الشقيقة وبلدانهم مزيداً من التقدم والازدهار وأن ينعموا بالأمن والاستقرار.

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