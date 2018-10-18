مكتوم بن محمد يتابع التحوّل الذكي في خدمات دوائر دبي

المصدر: دبي - البيان

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زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أمس معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018 ، الذي تختتم أعماله اليوم مستقطباً مشاركة أكثر من 4000 شركة من نحو 100 دولة ضمن أكبر دورة في تاريخ المعرض وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.



اللجنة « وبدأ سموه جولته بزيارة منصّة حيث اطلع سموه على » العليا للتشريعات جهود اللجنة في مواكبة توجهات دبي نحو التحوّل الذكي وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تبنّي أحدث الحلول التقنية من أجل ضمان أرقى مستويات الأداء ضمن شتى القطاعات. وتعرّف سموه على نظام الرقابة التشريعية الذي سيُطبّق مطلع العام المقبل، ويمثل دفعة مهمة من شأنها تعزيز الدور الرقابي على تطبيق التشريعات على الوجه الأمثل، وهو منصة متكاملة لإدارة الرقابة التشريعية في الجهات الحكومية، وفق آلية متطورة تتكامل مع الأنظمة الإلكترونية الذكية بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة. ثم تفقَّد سموه منصة حيث تعرف ،» الشيخ زايد للإسكان « برنامج سديم « من خلال القائمين عليها على نظام التفاعلي المبتكر، والذي يوفر » المعرفة معلومات متكاملة عن البرنامج والخدمات التي يقدمها للمواطنين، كما اطلع سموه على الخطط المستقبلية للبرنامج.

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