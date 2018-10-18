مكتوم بن محمد يطلع على أحدث تقنيات «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أمس معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، الذي تختتم أعماله اليوم مستقطباً مشاركة أكثر من 4000 شركة من نحو 100 دولة ضمن أكبر دورة في تاريخ المعرض وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وبدأ سموه جولته بزيارة منصّة «اللجنة العليا للتشريعات» حيث اطلع سموه على جهود اللجنة في مواكبة توجهات دبي نحو التحوّل الذكي وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تبنّي أحدث الحلول التقنية من أجل ضمان أرقى مستويات الأداء ضمن شتى القطاعات.

وتعرّف سموه على نظام الرقابة التشريعية الذي سيُطبّق مطلع العام المقبل، ويمثل دفعة مهمة من شأنها تعزيز الدور الرقابي على تطبيق التشريعات على الوجه الأمثل، وهو منصة متكاملة لإدارة الرقابة التشريعية في الجهات الحكومية، وفق آلية متطورة تتكامل مع الأنظمة الإلكترونية الذكية بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

ثم تفقَّد سموه منصة برنامج «الشيخ زايد للإسكان»، حيث تعرف من خلال القائمين عليها على نظام «سديم المعرفة» التفاعلي المبتكر، والذي يوفر معلومات متكاملة عن البرنامج والخدمات التي يقدمها للمواطنين، كما اطلع سموه على الخطط المستقبلية للبرنامج.

سموه يستمع لشرح عن مركز شرطة دبي ذاتي القيادة بحضور عبدالله المري

مكتوم بن محمد خلال زيارته منصة الإدارة العامة للدفاع المدني بحضور محمد المري

خدمات متطورة

وتوقّف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عند منصة القيادة العامة لشرطة دبي التي تعرض أحدث خدماتها الذكية، حيث استمع إلى شرح حول «مركز الشرطة الذاتي القيادة» الذي يوفر جميع خدمات مركز الشرطة ويوفر على الجمهور عملية الانتقال إلى مراكز الشرطة، حيث ينتقل المركز الذكي الجديد بكل خدماته إلى مواقع خدمة الجمهور، وكذلك خدمة المساعد الافتراضي «آمنة» التي توفر للجمهور الوقت وتختصر عليهم تقديم المعاملات بأسلوب أكثر سرعة وفاعلية، من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية لتطبيق شرطة دبي الذكي.

كما تعرف سموه على خدمة النظارة الذكية «راصد» التي تستخدم تقنية التعرف على الوجوه لرصد الأشخاص المطلوبين والمشتبه فيهم، من خلال قاعدة بيانات تتعرف إلى ملامح الوجه، وترسل إشعاراتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كما يتمكن المركز من إنجاز معاملات الجمهور عبر الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد زار سمو نائب حاكم دبي منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب حيث تابع سموه آلية عمل «الممر الذكي» في مطارات دبي، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً ودخل بالفعل المرحلة التجريبية في مطار دبي حيث يتم تطوير التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتستخدم قواعد بيانات المسافرين مع التحقق من شخصية المسافر عن طريق بصمة العين، بما يساعد على تسهيل وتسريع عملية المرور عبر منطقة الجوازات في مطار دبي دون الحاجة إلى استخدام أي وثائق سفر كالجوازات وبطاقات الهوية وغيرها أو بطاقة صعود الطائرة كما هو الحال في استخدام البوابات الذكية.

سموه يستمع إلى شرح عن برنامج «حصنتك»

سموه يطلع على خدمات نظام الرقابة التشريعية

مكتوم بن محمد يستمع إلى شرح عن خدمات دبي الذكية بحضور هلال المري وعائشة بن بشر

تعزيز الثقة

وتوقّف سموه عند منصة مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، حيث اطلع على أحدث مراحل تطور العمل القضائي والحلول التقنية المستخدمة لدعمه ورفع مستوى كفاءته حالياً، كما تابع سموه بثاً مباشراً من «مركز فض المنازعات الإيجارية» في دبي كأول تجربة واقعية في هذا المجال، واطلع سموه كذلك على خدمة «صحيفة الحالة الإيجارية» التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وتهدف لتعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين، والحد من المنازعات التي قد تنشأ بينهما ويمكن من خلالها الاستعلام عن المستأجر، والاستعلام عن المؤجر، والاستعلام عن حالة الطلب، وتعرف سموه كذلك على «المسبار القضائي» وهي محكمة متكاملة تعمل بدون طاقم قضائي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للحصول على الحكم ذاتياً دون قضاة.

ثم قام سمو نائب حاكم دبي بتفقّد عدد من منصات المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يضمها جناح دبي الذكية، حيث اطلع سموه على أحدث الخدمات الإلكترونية والذكية المُقدَّمة عبر كل من: بلدية دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والإمارات للمزادات.

مكتوم بن محمد يطلع على خدمات إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي

نائب حاكم دبي يستمع إلى شرح عن خدمات دائرة السياحة والتسويق التجاري

التحوّل الذكي

كما استمع سموه إلى شرح حول تجارب استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وحكومة بلا ورق، والهوية الرقمية والتي تأتي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، ونظام «GRP» ، ومؤشرات نظام التوريد المالية وتحليل نظم تخطيط موارد المعلومات الحكومية والمؤشرات الذكية للموارد البشرية.

سموه يطلع على نظام «سديم المعرفة» التفاعلي المبتكر

إلى ذلك، زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة «نداء» مؤسسة الاتصالات المتخصصة حيث اطلع سموه على أهم خدمات هذه المؤسسة المتمثلة في نظام «التوعية الآنية الذكي»، الذي يضمن استجابةً سريعة وفعالة للكوارث الطبيعية والحالات الطارئة، ويمنح جهات السلامة المهنية وفرق الاستجابة الأولية للطوارئ إمكانية الوصول بشكل فوري إلى المعلومات الأساسية والأدوات اللازمة للتعامل بكفاءة عالية مع تلك المواقف، في حين اختتم سموه جولته بزيارة منصة إنجازات إحدى شركات مبادلة والتي تعرف خلالها على خدمة«حصّنتك» التي تعد ثمرة تعاون الشركة مع وزارة الداخلية.