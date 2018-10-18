3 شركات ناشئة تفوز بجوائز «أكسنتشر للابتكار»

المصدر: دبي- البيان

كرمت «أكسنتشر»، في دورتها الثانية من «جوائز أكسنتشر للابتكار» خلال أسبوع جيتكس للتقنية، 3 من الشركات الناشئة الرائدة، التي تسهم بدور رئيسي في تغيير نواحي حياة الناس وتطويرها، وذلك في إطار مبادرة مشتركة مع «إكسبو 2020 دبي»، و«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي و«اتصالات ديجيتال»، تنسجم مع رؤية «أكسنتشر» في دعم المواهب الناشئة، والأفكار الطموحة، التي تعمل على توظيف التكنولوجيا لمعالجة التحديات المستقبلية التي تواجه البشرية.

وفاز تطبيق الرعاية الصحية «نبتة» بالجائزة الكبرى، وهي رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى وادي السيليكون، إلى جانب مساعدة تقدمها «أكسنتشر» في عقد لقاءات للشركة مع المستثمرين.

وإضافة لفوزها بالجائزة الكبرى فازت «نبتة» بمسابقة فئة الذكاء الاصطناعي، ونالت فرصة الانضمام إلى برنامج «المستقبل الآن» من «اتصالات ديجيتال». أما عن فئة التكنولوجيا المالية فقد فازت «سليدر» بجائزة هي المشاركة في «يوم المستثمر» ضمن برنامج «فينتك هايف»، الذي سيقام في نوفمبر 2018. وفي فئة التأثير الاجتماعي، فازت «طريقي» بمشاركة في مرحلة العروض التقديمية الحية من «برنامج منح الابتكار المؤثر من إكسبو لايف» التابع لإكسبو 2020 دبي خلال شهر مارس 2019.

وقال يوسف كايرز نائب رئيس إكسبو لايف في إكسبو 2020 دبي «بوصفه برنامج الابتكار والشراكة في إكسبو 2020 دبي، فإننا في إكسبو لايف نشارك أكسنتشر الحماس والرؤية الخاصة بتشجيع استخدام التكنولوجيا، بغرض التأثير بصورة إيجابية على المجتمع. إننا نفخر بدعم 70 مبتكراً عالمياً من 42 بلداً».

وقال فرانسيسكو سالسيدو، نائب رئيس أول «اتصالات ديجيتال»: «نحن ندعم منظومة الابتكار من خلال توفير الموارد الملائمة لتسريع نمو الشركات" وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»: «ستقدم «فينتك هايف» فرصة للفائزين ليعرضوا مشاريعهم أمام مستثمرين محتملين وشركاء من القطاع المالي في المنطقة خلال «يوم المستثمر».