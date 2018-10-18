شرطة أبوظبي تعرض 3 مشاريع إلكترونية متميزة

المصدر: دبي - البيان

تعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، ضمن منصة حكومة أبوظبي 3 مشاريع إلكترونية جديدة ومتميزة ضمن جهودها لتوفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين.

وأوضح العميد مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، أن جيتكس يعد من أهم المنصات والمعارض الإلكترونية ويقدم تجارب وأنظمة جديدة على الساحة، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على المشاركة سنوياً بعرض أحدث التطبيقات والحلول التقنية المتكاملة التي تواكب أحدث الممارسات والمبادرات والخدمات الذكية التي يتم تقديمها للجمهور.

وقال الرائد أحمد محمد بن هادي رئيس قسم الاتصال المؤسسي بمركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة إن شرطة أبوظبي تشارك بثلاثة مشاريع متميزة تعرض لأول مرة على الجمهور، الأول نظام عابر وهو نظام ذكي من ميزاته وهدفه رصد المركبات التي تتعدى على حقوق المشاة (بمناطق عبور المشاة) وتصويرهم وتنظيم حركة المشاة، والثاني عبارة عن جهاز أثير واحد وهو جهاز رجل الدورية الذي يدعم العمليات الشرطية في الميدان، والنظام الثالث (نظام معين) يعرض لأول مرة بالمنطقة وهو خاص بخدمة النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية.