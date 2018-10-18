«صحة دبي» تشارك بحزمة خدمات وتطبيقات ذكية

المصدر: دبي - البيان

تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018م، عدداً من خدماتها ومشاريعها وتطبيقاتها الذكية المتماشية مع مبادرة الحكومة الذكية والهادفة إلى تقديم خدمات سريعة وسهلة وميسرة على مدار الساعة.

ويعد تطبيق «المزاد الذكي» أحد أهم التطبيقات الذكية التي تستعرضها الهيئة خلال مشاركتها بمعرض جيتكس للدورة الحالية، الذي ساهم بشكل فاعل في إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في مختلف المزايدات، التي تطرحها الهيئة مثل تأجير محلات ومساحات في مباني وممتلكات الهيئة، أو بيع المواد الفائضة من أجهزة ومعدات طبية وتقنية، وأثاث وغيرها.

كما يتيح التطبيق المتوفر حالياً باللغتين العربية والإنجليزية على متجر أندرويد، ومتجر أبل، المجال أمام الهيئة لتوسيع قاعدة المتعاملين معها في هذا المجال، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع والشركات والمستثمرين لتعزيز وزيادة فرص التنافس على المزايدات، ضمن نظام ذكي يتسم بالوضوح والشفافية.

ويتميز التطبيق بالمرونة وسهولة الاستخدام، وإمكانية الاشتراك في المزاد من أي مكان في العالم، كما يتيح المجال للمتعاملين الاطلاع على مزايدات الهيئة وتحميل المستندات المطلوبة والمشاركة بها دون الرجوع إلى مقر الهيئة، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من فرصة المشاركة، حيث تقوم الهيئة بدراسة عروض المزادات المقدمة إليها وإعلان أسماء الفائزين عبر هذا التطبيق.