«هواوي» تطلق منصة «أطلس للحوسبة» الذكية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «هواوي» منصة أطلس للحوسبة الذكية في منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر أحد أهم الحلول الحوسبة السحابية الذكية ذات القوة الحوسبية الهائلة، التي يتوقع منها قيادة دفة مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وتتميز منصة أطلس الجديدة للحوسبة السحابية بكونها لا تستند هذه المنصة في عملها إلى معالج هواوي الجيل الجديد «أسيند» للذكاء الاصطناعي، وإلى مجموعة كبيرة من عناصر الحوسبة المتنوعة فحسب، بل تجمع أيضاً بين منتجات متنوعة مثل الأنظمة والبطاقات والألواح والمحطات المبتكرة والتجهيزات لتوفر البنى التحتية المناسبة لكافة سيناريوهات الذكاء الاصطناعي التي تشمل حوسبة المستخدم والحوسبة الطرفية والحوسبة السحابية.

وبصفتها جزءاً مهماً من حلول «هواوي» المتكاملة للذكاء الاصطناعي، تستفيد منصة أطلس للحوسبة الذكية من القوة الحوسبية الهائلة لتساعد العملاء في مواكبة المستقبل المتوقع اعتماده بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التحوّل الرقمي الذكي في منطقة الشرق الأوسط.

وبهدف تسريع عملية نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، أطلقت «هواوي» برنامج «تمكين مطوري الذكاء الاصطناعي». ومن المنتظر أن يساعد هذا البرنامج شركة «هواوي» في توطيد علاقاتها مع المطورين والشركاء والجامعات ومعاهد الأبحاث، حيث ستعتمد «هواوي» على هذا البرنامج لتأسيس نظام إيكولوجي شامل يوفر مصادر الذكاء الاصطناعي والمنصات والدورات التدريبية والحلول المشتركة.

وقال طه فاروق تونغيكار الخبير الأعلى في «هواوي»: «أطلقت «هواوي» مؤخراً الجيل الجديد من رقائق أسيند الأولى من نوعها في العالم للذكاء الاصطناعي، وحلولاً متكاملة تتناسب مع بروتوكول الإنترنت والتي يمكنها التعامل مع مختلف السيناريوهات بكافة القطاعات».