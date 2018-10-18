مركز محمد بن راشد للفضاء يكرّم شركات التقنية الناشئة

المصدر: دبي - البيان

كرّم مركز محمد بن راشد للفضاء شركات تكنولوجيا الفضاء الناشئة الثلاثة الفائزة بمسابقة «تحدي الابتكار» التي أطلقها المركز سابقا على هامش فعاليات «جيتكس فيوتشر ستارز» التي شارك بها ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع انعقاد «أسبوع جيتكس للتقنية 2018». وأقيمت فعاليات التكريم على منصة X10 وذلك بحضور يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وعدد من مسؤولي المركز.

وسلّم يوسف حمد الشيباني الشركات الفائزة بالمراكز الأولى جوائز مالية قيّمة، حيث فازت بالمرتبة الأولى شركة «اكوتريول للصناعات الفضائية»، وفي المرتبة الثانية شركة «سمفيتا فاكتوري»، أما شركة «براق للطيران» فقد جاءت في المرتبة الثالثة. جاء هذا التكريم بعد عرض المشاريع التي تم تقديمها من طرف الشركات المشاركة التي وصلت إلى المرحلة النهائية من المسابقة وعددها 8 شركات.

واستندت لجنة التحكيم من مركز محمد بن راشد للفضاء إلى معايير محددة في اختيار المشاريع الفائزة، تمحورت حول قوة الفريق المؤسس، الأسواق المستهدفة، مستوى الابتكار، حالة الأعمال وأخيراً مواءمة التكنولوجيا التي تقدمت بها هذه الشركات مع المحاور التي حددها مركز محمد بن راشد للفضاء للمشاركة في هذه المسابقة، والتي شملت: تطوير الأنظمة الفضائية والأقمار الصناعية، تطوير أنظمة التحليل وتطوير التطبيقات، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير أنظمة متقدمة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لدعم استراتيجية المريخ 2117.

وقال المهندس عدنان الريس، مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يقدم مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال مسابقة «تحدي الابتكار» وغيرها من المبادرات الرائدة، امتيازات هامة للشركات التي لا تزال تخطو خطواتها الأولى من التعريف بنفسها وتسريع نموها، خاصة ونحن بصدد الحديث عن سوق يمتاز بمنافسة كبيرة ترتكز بالأساس على الابتكار واستشراف المستقبل».

يشار إلى أن مسابقة «تحدي الابتكار»، هي إحدى مبادرات برنامج المريخ 2117، وتحظى بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ابتكار

أشاد يوسف حمد الشيباني، بجهود الشركات الناشئة المشاركة في مسابقة «تحدي الابتكار»، التي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تهدف لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم؛ حيث لاقت هذه المسابقة إقبالاً لافتاً من طرف شركات تكنولوجيا الفضاء المحلية والعالمية.