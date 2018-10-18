روبوتات راقصة وفناجين قهوة بصور الزائرين

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تفاجأ زوار منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، بمجموعة من الروبوتات التي ترحب بهم على الطريقة الإماراتية، ثم تبدأ في ممارسة الرقصة الشعبية «العيالة»، التي تشتهر بها دولة الإمارات، مع إصدار الموسيقى والأناشيد الوطنية، في مبادرة لافتة من الهيئة، لتعزيز الهوية والثقافة الوطنية.

كما ترحب المنصة بزائريها على طريقة الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم كوب من القهوة مرسوم عليه صورة صاحبها، وذلك بعد أن يتم التقاط صورة للشخص الراغب في احتساء فنجان القهوة الترحيبي، ومن ثم يوضع في آلة تقوم بعكس صورته على وجه فنجان القهوة، ما خلق أجواء ترفيهية ممتعة، جذبت العديد من الزائرين لمنصة الهيئة.