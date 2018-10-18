«سامتيك» تطلق حافلات مدرسية ذكية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة سامتيك ميدل إيست نظام الحافلة المدرسية الذكي، وهو نظام أوتوماتيكي للرصد والمراقبة من قبل مركز مراقبة العمليات والمدرسة، الذي سيتيح رصد مواقع الحافلات ومراقبة تحركاتها، وبالتالي معرفة مواقع الأطفال من خلال نقلهم من وإلى مدارسهم، بالإضافة إلى إمكانية مراقبة ما يحدث داخل كل حافلة مباشرة بواسطة كاميرات حديثة جداً، وبذلك يكون نظام الحافلة المدرسية الذكي يطبق القول «الوقاية خير من العلاج».

كما يعمل النظام على إرسال رسالة نصية تخبر أولياء الأمور بقرب وصول الحافلة إلى البيت لاصطحاب الطفل إلى المدرسة، ما يحقق هدفين: الأول عدم استخدام قائد الحافلة لجرس التنبيه لاستعجال الطفل ما يسبب إزعاجاً للقاطنين في المنطقة التي يسكن بها الطفل.